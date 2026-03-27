Fête des Jardins d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx
Fête des Jardins d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx vendredi 24 avril 2026.
Fête des Jardins d’Ecurey
Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Vente de plants BIO et produits du jardin BIO, marché de producteurs, atelier plante ta graine/fabrique ton agrainoir/petites bêtes de la rivière/papillons de nuit, brocante, ludothèque, coulées d’aluminium, expositions, vélosmoothie, projection de film…
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre.Tout public
0 .
Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 6 33 70 21 12 contact@lesjardinsdecurey.fr
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English :
Sale of organic seedlings and organic garden products, farmers’ market, workshops: plant your own seed/build your own stalker/small river creatures/night butterflies, flea market, toy library, aluminium castings, exhibitions, bike-shop, film projection…
Refreshments and catering on site.
Free admission.
L’événement Fête des Jardins d’Ecurey Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SUD MEUSE
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