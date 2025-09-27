Fête des jardins Jardin des Soupirs Paris

Fête des jardins Jardin des Soupirs Paris samedi 27 septembre 2025.

« J’peux pas, j’ai climat », exposition

de mises en scène photographiques d’Émile Loreaux, un travail

engagé pour éveiller les consciences, avec humour et poésie.

L’exposition a été produite par le

festival La Nuit de La transition.

« J’peux pas, j’ai climat », une exposition de photographies d’Émile Loreaux.

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Jardin des Soupirs 18, passage des Soupirs 75020 Paris