Fête des jardins : le 10e fête la nature en ville Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS samedi 27 septembre 2025.

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini

Animations

et ateliers

Réalisation d’un jardin miniature (amener son propre

contenant)

Conseils de jardinage

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

Senteurs : identifiez une plante à

partir de son parfum

identifiez une plante à partir de son parfum La marelle autour du règlement des parcs

et jardins

« Stop incivilités »

Activités

jeune public

Création de godets en papier (pliage) et

initiation au rempotage

(pliage) Jeu de piste sur les arbres : apprendre à les

reconnaître et les identifier.

Le jardin est accessible aux

personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini 14 rue des Récollets 75010 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862