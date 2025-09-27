Fête des jardins : le 11e fête la nature en ville Jardin de la Folie Titon PARIS
Fête des jardins : le 11e fête la nature en ville Jardin de la Folie Titon PARIS samedi 27 septembre 2025.
Square Maurice Gardette
Animations
et ateliers
- Rempotage
- Découverte du jardin et de ses plantes
- Présentation de la mare, sa gestion et ses liens
avec la Trame bleue
- Présentation des actions menées au bénéfice de
la faune et la flore via les trames vertes et bleues
- Découverte du métier de Jardinier : présentation
du métier et de ses spécificités ainsi que du matériel utilisé
- Informations sur les missions et le recrutement
des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Visites
guidées
- Viste guidée Jardin de la Folie Titon et de la mare
- Présentation de jardinières sur la voie publique
- A la découverte des décorations florales réalisées pour le concours Le défi des jardiniers
Jeux
- Reconnaissance des plantes du jardin
- Quiz sur le matériel et les outils du jardinier
- Jeu de la marelle autour du règlement des parcs
et jardins
- Jeu « Stop incivilités
Le square est accessible aux
personnes à mobilité réduite
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00
Jardin de la Folie Titon 28, rue de Chanzy 75011 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862