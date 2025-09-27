Fête des jardins : le 11e fête la nature en ville Jardin de la Folie Titon PARIS

Square Maurice Gardette

Animations

et ateliers

Rempotage

Découverte du jardin et de ses plantes

Présentation de la mare, sa gestion et ses liens

avec la Trame bleue

Présentation des actions menées au bénéfice de

la faune et la flore via les trames vertes et bleues

Découverte du métier de Jardinier : présentation

du métier et de ses spécificités ainsi que du matériel utilisé

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Visites

guidées

Viste guidée Jardin de la Folie Titon et de la mare

Présentation de jardinières sur la voie publique

A la découverte des décorations florales réalisées pour le concours Le défi des jardiniers

Jeux

Reconnaissance des plantes du jardin

Quiz sur le matériel et les outils du jardinier

Jeu de la marelle autour du règlement des parcs

et jardins

Jeu « Stop incivilités

Le square est accessible aux

personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Jardin de la Folie Titon 28, rue de Chanzy 75011 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862