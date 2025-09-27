Fête des jardins : le 12e fête la nature en ville Bois de Vincennes Paris

Fête des jardins : le 12e fête la nature en ville Bois de Vincennes Paris samedi 27 septembre 2025.

Parc de Bercy

Animations

et ateliers

Rempotage

quizz

Découverte du métier de jardinier et présentation de son matériel

Découverte du métier de Cantonnier

– Présentation du métier et de ses spécificités

– Présentation du matériel

Distribution de plantes

Présentation des actions menées au bénéfice de

la faune et la flore via les trames vertes et bleues

Sans

réservation et limité à 10 personnes par groupe

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Visite

guidée

Visite de la vigne du parc de Bercy

Jeux

Jeux avec les anneaux (à préciser)

Jeu autour de la Biodiversité

Quiz sur le matériel et les outils du cantonier

et du jardinier

Quiz sur la vigne

Jeu de la marelle autour du règlement des parcs

et jardins

Jeu « Stop incivilités »

Le parc est accessible aux personnes à mobilité réduite ? à compléter (info non renseignée sur la fiche équipement)

Maison du Jardinage et du Compostage

Animations

et ateliers

Des graines dans tous les sens :

– Reconnaissances des graines

– Dissémination des graines : vents, animaux

– Sentir les graines (aromatiques)

– Récolte des graines au potager

– Alimentation de la grainothèque avec les

graines récoltées au potager et celles amenées par le public. Apportez vos

graines !

techniques et les possibilités de composter à Paris.

Visite guidée

14h-18h : visite de la serre de la maison du jardinage

Jeu

Rallye de la Maison du jardinage et du

compostage : découverte du site en trouvant des indices et répondant à des

défis

Ce lieu n’est pas accessible

aux personnes à mobilité réduite

Maison Paris Nature dans le parc floral de Paris

Animations

et ateliers

Pavillon 2, bibliothèque nature : En accès libre, livres pour adultes et enfants à consulter

et à emprunter, jeux de société à découvrir sur place, casques de réalité

virtuelle, bornes interactives (ruche numérique, quiz …)

La biodiversité à la loupe » : Observation de graines et de fruits. Sans inscription

Bois de Vincennes – Lac Daumesnil

Présentation des

ateliers d’arboristes-élagueurs, et de forestiers, des chevaux de trait et des

cultivateurs

quiz autour du tri sélectif

langage des signes français.), les typologies de visiteurs du bois ( promeneurs

de chien, les cyclistes), le règlement des bois.

Animations

et ateliers

À la découverte des plantes : quiz / jeux : les plantes aromatiques

les tisanes

l’univers des graines

rencontre avec l’association des pêcheurs du

bois de Vincennes

Visites guidées

Visites « découverte de la gestion forestière du

bois de Vincennes » (à pied et à vélo)

– À pied : deux visites par jour –

inscription sur place. 20 personnes max. par visite

– À vélo : dimanche à 14 et 16h. 15 personnes max. par visite, vélos non

fournis (les participants viennent avec leurs propre vélos).

Jeux

Jeux à la découverte de la biodiversité du bois

de Vincennes.

Lac

Daumesnil

(dans

le bois de Vincennes)

Allée

Maurice Boitel et route de la ceinture du lac Daumesnil

Lieu accessible aux

personnes à mobilité réduite

Ferme de Paris

Animations

et ateliers

« Le défi de ma cantine » : jeu découverte sur

les légumes de saison, les enjeux de l’agriculture durable et le développement

de filières locale

de la Ferme

d’observation de la faune du sol, pour découvrir les principes du maraichage

sur sol vivant

Visites

guidées

Visites guidées prévues à 15h, 16h, 17h

Sans inscription – Rendez-vous directement à

l’entrée du jardin

16h-18h | découverte du nouveau jardin des

proportions de la Ferme de Paris : initiation à l’empreinte écologique de

l’agriculture et de ses enjeux

Sans inscription – Rendez-vous devant la

porcherie

échanges lors du nourrissage et de la rentrée des animaux par le fermier

Jeux

« À l’école de la permaculture » : parcours

ludique de découverte de la forêt nourricière

de découverte de la biodiversité

d’un légume mystère

type cherche et trouve

Le samedi uniquement

« O’Potager du bois » : rencontre avec

l’association Interface formation, visites du potager et vente de produits

Les champs des Possibles : rencontre, visite des parcelles et vente

La Ferme de Paris est accessible aux

personnes à mobilité réduite

Jardin de l’Ecole du Breuil

6 Visites guidées

du domaine et des différents styles de jardin

de l’école. Accès aux serres et potager habituellement fermés au public.

« Enquête plantes » : avec des fiches

indices découvrez la plante qui correspond au portrait robot d’une plante

toxique ou venimeuse.

jeune public : « Dessine-moi un jardin ». À l aide de tampons, gommettes, feuilles sèches, les plus jeunes réalisent

leur premier plan de jardin.

Ce lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite à confirmer

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862