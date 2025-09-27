Fête des jardins : le 12e fête la nature en ville Bois de Vincennes Paris

Fête des jardins : le 12e fête la nature en ville Bois de Vincennes Paris

Fête des jardins : le 12e fête la nature en ville Bois de Vincennes Paris samedi 27 septembre 2025.

Parc de Bercy

Animations
et ateliers

  • Rempotage
  • quizz
  • Découverte du métier de jardinier et présentation de son matériel
  • Découverte du métier de Cantonnier
    – Présentation du métier et de ses spécificités
    – Présentation du matériel
  • Toutes les infos sur le tri-sélectif
  • Distribution de plantes
  • Présentation des actions menées au bénéfice de
    la faune et la flore via les trames vertes et bleues
    Sans
    réservation et limité à 10 personnes par groupe
  • Présentation de la fauche du seigle
  • Informations sur les missions et le recrutement
    des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Visite
guidée

  • Visite de la vigne du parc de Bercy

Jeux

  • Jeux avec les anneaux (à préciser)
  • Jeu autour de la Biodiversité
  • Quiz sur le matériel et les outils du cantonier
    et du jardinier
  • Quiz sur la vigne
  • Jeu de la marelle autour du règlement des parcs
    et jardins
  • Jeu « Stop incivilités »

Le parc est accessible aux personnes à mobilité réduite ? à compléter (info non renseignée sur la fiche équipement)

Maison du Jardinage et du Compostage

Animations
et ateliers

  • Des graines dans tous les sens :
    – Reconnaissances des graines
    – Dissémination des graines : vents, animaux
    – Sentir les graines (aromatiques)
    – Récolte des graines au potager
    – Alimentation de la grainothèque avec les
    graines récoltées au potager et celles amenées par le public. Apportez vos
    graines !
  • Composter à Paris : information sur les
    techniques et les possibilités de composter à Paris.

Visite guidée

  • 14h-18h : visite de la serre de la maison du jardinage

Jeu

  • Rallye de la Maison du jardinage et du
    compostage : découverte du site en trouvant des indices et répondant à des
    défis

Ce lieu n’est pas accessible
aux personnes à mobilité réduite

Maison Paris Nature dans le parc floral de Paris

Animations
et ateliers

  • Pavillon 2, bibliothèque nature : En accès libre, livres pour adultes et enfants à consulter
    et à emprunter, jeux de société à découvrir sur place, casques de réalité
    virtuelle, bornes interactives (ruche numérique, quiz …)
  • Pavillon 1 : «
    La biodiversité à la loupe » : Observation de graines et de fruits. Sans inscription
  • Pavillon 6, jardin des papillons : découverte des papillons de jour d’Ile de France. En accès libre

Bois de Vincennes – Lac Daumesnil

  • Présentation des
    ateliers d’arboristes-élagueurs, et de forestiers, des chevaux de trait et des
    cultivateurs
  • Démonstration
    d’engins agricoles, des techniques des arboristes etc..
  • La propreté dans le bois de Vincennes : les actions de chacun, la participation citoyenne,
    quiz autour du tri sélectif
  • Rencontre avec la brigade d’accueil et de surveillance du bois autour de l’accueil inclusif des publics (le
    langage des signes français.), les typologies de visiteurs du bois ( promeneurs
    de chien, les cyclistes), le règlement des bois.

Animations
et ateliers

  • À la découverte des plantes : quiz / jeux : les plantes aromatiques
  • les tisanes
  • l’univers des graines
  • rencontre avec l’association des pêcheurs du
    bois de Vincennes

Visites guidées

  • Visites « découverte de la gestion forestière du
    bois de Vincennes     » (à pied et à vélo)
    – À pied : deux visites par jour –
    inscription sur place. 20 personnes max. par visite
    – À vélo : dimanche à 14 et 16h. 15 personnes max. par visite, vélos non
    fournis (les participants viennent avec leurs propre vélos).

Jeux

  • Jeux à la découverte de la biodiversité du bois
    de Vincennes.

Lac
Daumesnil
(dans
le bois de Vincennes)
Allée
Maurice Boitel et route de la ceinture du lac Daumesnil

Lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite

Ferme de Paris

Animations
et ateliers

  • « Le défi de ma cantine » : jeu découverte sur
    les légumes de saison, les enjeux de l’agriculture durable et le développement
    de filières locale
  • « Produire durable » : dégustation des produits
    de la Ferme
  • « Des copains sous les pieds du fermier » : Jeu
    d’observation de la faune du sol, pour découvrir les principes du maraichage
    sur sol vivant

Visites
guidées

Visites guidées prévues à 15h, 16h, 17h
Sans inscription – Rendez-vous directement à
l’entrée du jardin

  • 16h-18h | découverte du nouveau jardin des
    proportions de la Ferme de Paris : initiation à l’empreinte écologique de
    l’agriculture et de ses enjeux
    Sans inscription – Rendez-vous devant la
    porcherie
  • « Les animaux de la ferme » : rencontres et
    échanges lors du nourrissage et de la rentrée des animaux par le fermier

Jeux

  • « À l’école de la permaculture » : parcours
    ludique de découverte de la forêt nourricière
  • « Ami / ennemi du verger ? » : parcours ludique
    de découverte de la biodiversité
  • « La ronde des légumes » : jeu de découverte
    d’un légume mystère
  • « Les hérissons du chemin des murmures » : jeu
    type cherche et trouve
  • « Les enquêtes de la Fouine » : jeu d’énigme

Le samedi uniquement

  • « O’Potager du bois » : rencontre avec
    l’association Interface formation, visites du potager et vente de produits
  • « Les Clos d’Hélo » avec l’association
    Les champs des Possibles : rencontre, visite des parcelles et vente

La Ferme de Paris est accessible aux
personnes à mobilité réduite

Jardin de l’Ecole du Breuil

  • 6 Visites guidées
    du domaine et des différents styles de jardin
    de l’école. Accès aux serres et potager habituellement fermés au public.
  • Jeu
    « Enquête plantes »     : avec des fiches
    indices découvrez la plante qui correspond au portrait robot d’une plante
    toxique ou venimeuse.
  • Activité
    jeune public : «     Dessine-moi un jardin ». À l aide de tampons, gommettes, feuilles sèches, les plus jeunes réalisent
    leur premier plan de jardin.

Ce lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite à confirmer

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00

Bois de Vincennes Porte Dorée  75012 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862