Fête des jardins : le 12e fête la nature en ville Bois de Vincennes Paris
Fête des jardins : le 12e fête la nature en ville Bois de Vincennes Paris samedi 27 septembre 2025.
Parc de Bercy
Animations
et ateliers
- Rempotage
- quizz
- Découverte du métier de jardinier et présentation de son matériel
- Découverte du métier de Cantonnier
– Présentation du métier et de ses spécificités
– Présentation du matériel
- Toutes les infos sur le tri-sélectif
- Distribution de plantes
- Présentation des actions menées au bénéfice de
la faune et la flore via les trames vertes et bleues
Sans
réservation et limité à 10 personnes par groupe
- Présentation de la fauche du seigle
- Informations sur les missions et le recrutement
des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Visite
guidée
- Visite de la vigne du parc de Bercy
Jeux
- Jeux avec les anneaux (à préciser)
- Jeu autour de la Biodiversité
- Quiz sur le matériel et les outils du cantonier
et du jardinier
- Quiz sur la vigne
- Jeu de la marelle autour du règlement des parcs
et jardins
- Jeu « Stop incivilités »
Le parc est accessible aux personnes à mobilité réduite ? à compléter (info non renseignée sur la fiche équipement)
Maison du Jardinage et du Compostage
Animations
et ateliers
- Des graines dans tous les sens :
– Reconnaissances des graines
– Dissémination des graines : vents, animaux
– Sentir les graines (aromatiques)
– Récolte des graines au potager
– Alimentation de la grainothèque avec les
graines récoltées au potager et celles amenées par le public. Apportez vos
graines !
- Composter à Paris : information sur les
techniques et les possibilités de composter à Paris.
Visite guidée
- 14h-18h : visite de la serre de la maison du jardinage
Jeu
- Rallye de la Maison du jardinage et du
compostage : découverte du site en trouvant des indices et répondant à des
défis
Ce lieu n’est pas accessible
aux personnes à mobilité réduite
Maison Paris Nature dans le parc floral de Paris
Animations
et ateliers
- Pavillon 2, bibliothèque nature : En accès libre, livres pour adultes et enfants à consulter
et à emprunter, jeux de société à découvrir sur place, casques de réalité
virtuelle, bornes interactives (ruche numérique, quiz …)
- Pavillon 1 : «
La biodiversité à la loupe » : Observation de graines et de fruits. Sans inscription
- Pavillon 6, jardin des papillons : découverte des papillons de jour d’Ile de France. En accès libre
Bois de Vincennes – Lac Daumesnil
- Présentation des
ateliers d’arboristes-élagueurs, et de forestiers, des chevaux de trait et des
cultivateurs
- Démonstration
d’engins agricoles, des techniques des arboristes etc..
- La propreté dans le bois de Vincennes : les actions de chacun, la participation citoyenne,
quiz autour du tri sélectif
- Rencontre avec la brigade d’accueil et de surveillance du bois autour de l’accueil inclusif des publics (le
langage des signes français.), les typologies de visiteurs du bois ( promeneurs
de chien, les cyclistes), le règlement des bois.
Animations
et ateliers
- À la découverte des plantes : quiz / jeux : les plantes aromatiques
- les tisanes
- l’univers des graines
- rencontre avec l’association des pêcheurs du
bois de Vincennes
Visites guidées
- Visites « découverte de la gestion forestière du
bois de Vincennes » (à pied et à vélo)
– À pied : deux visites par jour –
inscription sur place. 20 personnes max. par visite
– À vélo : dimanche à 14 et 16h. 15 personnes max. par visite, vélos non
fournis (les participants viennent avec leurs propre vélos).
Jeux
- Jeux à la découverte de la biodiversité du bois
de Vincennes.
Lac
Daumesnil
(dans
le bois de Vincennes)
Allée
Maurice Boitel et route de la ceinture du lac Daumesnil
Lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite
Ferme de Paris
Animations
et ateliers
- « Le défi de ma cantine » : jeu découverte sur
les légumes de saison, les enjeux de l’agriculture durable et le développement
de filières locale
- « Produire durable » : dégustation des produits
de la Ferme
- « Des copains sous les pieds du fermier » : Jeu
d’observation de la faune du sol, pour découvrir les principes du maraichage
sur sol vivant
Visites
guidées
Visites guidées prévues à 15h, 16h, 17h
Sans inscription – Rendez-vous directement à
l’entrée du jardin
- 16h-18h | découverte du nouveau jardin des
proportions de la Ferme de Paris : initiation à l’empreinte écologique de
l’agriculture et de ses enjeux
Sans inscription – Rendez-vous devant la
porcherie
- « Les animaux de la ferme » : rencontres et
échanges lors du nourrissage et de la rentrée des animaux par le fermier
Jeux
- « À l’école de la permaculture » : parcours
ludique de découverte de la forêt nourricière
- « Ami / ennemi du verger ? » : parcours ludique
de découverte de la biodiversité
- « La ronde des légumes » : jeu de découverte
d’un légume mystère
- « Les hérissons du chemin des murmures » : jeu
type cherche et trouve
- « Les enquêtes de la Fouine » : jeu d’énigme
Le samedi uniquement
- « O’Potager du bois » : rencontre avec
l’association Interface formation, visites du potager et vente de produits
- « Les Clos d’Hélo » avec l’association
Les champs des Possibles : rencontre, visite des parcelles et vente
La Ferme de Paris est accessible aux
personnes à mobilité réduite
Jardin de l’Ecole du Breuil
- 6 Visites guidées
du domaine et des différents styles de jardin
de l’école. Accès aux serres et potager habituellement fermés au public.
- Jeu
« Enquête plantes » : avec des fiches
indices découvrez la plante qui correspond au portrait robot d’une plante
toxique ou venimeuse.
- Activité
jeune public : « Dessine-moi un jardin ». À l aide de tampons, gommettes, feuilles sèches, les plus jeunes réalisent
leur premier plan de jardin.
Ce lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite à confirmer
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00
Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862