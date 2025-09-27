Fête des jardins : le 13e fête la nature en ville Square René Le Gall PARIS
Square René Le Gall
Animations
et ateliers
- Rempotage
- Parcours découverte des arbres et espèces
végétales (différents samedi et dimanche)
- Pique fleur : décorations végétales sur
rondins de bois
- Grimpe dans les arbres
- Informations sur les missions et le recrutement
des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Jeux
- Jeu de la marelle autour du règlement des parcs
et jardins
- Jeu « Stop incivilités »
Activités
jeune public
Atelier toutes les 30 minutes – inscription à la tente d’accueil
- Création d’un mini-épouvantail en tuteurs
- Reconnaissance des végétaux : Boîtes
à sensations et senteurs « Memory
des végétaux »
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Square René Le Gall 28, rue de Croulebarbe 75013 PARIS
