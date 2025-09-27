Fête des jardins : le 13e fête la nature en ville Square René Le Gall PARIS

Fête des jardins : le 13e fête la nature en ville Square René Le Gall PARIS

Fête des jardins : le 13e fête la nature en ville Square René Le Gall PARIS samedi 27 septembre 2025.

Square René Le Gall

Animations
et ateliers

  • Rempotage
  • Parcours découverte des arbres et espèces
    végétales     (différents samedi et dimanche)
  • Pique fleur : décorations végétales sur
    rondins de bois
  • Grimpe dans les arbres
  • Informations sur les missions et le recrutement
    des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

  • Jeu de la marelle autour du règlement des parcs
    et jardins
  • Jeu « Stop incivilités »

Activités
jeune public

Atelier toutes les 30 minutes – inscription à la tente d’accueil

  • Création d’un mini-épouvantail en tuteurs
  • Reconnaissance des végétaux : Boîtes
    à sensations et senteurs « Memory
    des végétaux »

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00

Square René Le Gall 28, rue de Croulebarbe  75013 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862