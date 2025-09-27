Fête des jardins : le 13e fête la nature en ville Square René Le Gall PARIS

Fête des jardins : le 13e fête la nature en ville Square René Le Gall PARIS samedi 27 septembre 2025.

Square René Le Gall

Animations

et ateliers

Rempotage

Parcours découverte des arbres et espèces

végétales (différents samedi et dimanche)

(différents samedi et dimanche) Pique fleur : décorations végétales sur

rondins de bois

: décorations végétales sur rondins de bois Grimpe dans les arbres

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

Jeu de la marelle autour du règlement des parcs

et jardins

Jeu « Stop incivilités »

Activités

jeune public

Atelier toutes les 30 minutes – inscription à la tente d’accueil

Création d’un mini-épouvantail en tuteurs

Reconnaissance des végétaux : Boîtes

à sensations et senteurs « Memory

des végétaux »

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Square René Le Gall 28, rue de Croulebarbe 75013 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862