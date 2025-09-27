Fête des jardins : le 14e fête la nature en ville Entre le square Ferdinand Bruno et le square de l’Aspirant Dunand Paris

Fête des jardins : le 14e fête la nature en ville Entre le square Ferdinand Bruno et le square de l’Aspirant Dunand Paris samedi 27 septembre 2025.

Rue Mouton-Duvernet

Entre les squares Ferdinand Brunot et de

l’Aspirant Dunand

Animations

et ateliers

Accueil et conseils horticoles

Rempotage

Démonstration d’arrosage automatique

Rucher

La Propreté et l’Eau

Ligue de Protection des Oiseaux

Les

couleurs et la décoration florale

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

reconnaissance des plantes odorantes et

aromatiques

reconnaissance des plantes sur l’espace

public

énigme » L’arbre mystère »

la marelle autour du règlement des parcs

et jardin

Stop incivilités »

Activité jeune public

Coloriage d’une frise sur la biodiversité et la

nature en ville

Jardins Partagés du 14e

Jardin partagé Le Lapin Ouvrier

Le Lapin Ouvrier est une association loi 1901 qui anime le jardin partagé du jardin Françoise Héritier (quartier Pernety) depuis 2006. Notre jardin permet à chacun de s’initier au jardinage et au compost, de favoriser la nature en ville, de faire connaître la biodiversité et de créer un lieu de quartier propice aux échanges.

Sur une petite surface arborée de 250 m2, le jardin a pour particularité d’être intégré à l’espace public à proximité d’une aire de jeux pour enfants.

Ici vous trouverez une quarantaine de

jardiniers sur des parcelles individuelles ou collectives et

thématiques, un compost collectif de quartier, quelques hôtels à insectes et

plein d’animations pour la fête des jardins.

Samedi

11h-12h | Introduction au

compost – remuage et tamisage

remuage et tamisage 11h-11h45 | Qigong de saison

14h-17h :

– Calculez votre impact environnemental

– Dégustations végétales

– Biodiversité au jardin – promenade,

identification et découvertes

– promenade, identification et découvertes 15h-15h45 | Qigong de saison

Dimanche

10h-12h | Biodiversité au

jardin – promenade, identification et découvertes

promenade, identification et découvertes 14h-17h | Impressions végétales :Teintures à l’indigoTa faute, ô graphie (lumen prints)TatakizomeInscriptions recommandées

Tout

public

14h-17h | Biodiversité

au jardin – promenade, identification et découvertes

Jardin

partagé Le Lapin Ouvrier :

Jardin

Françoise Héritier, place de la Garenne

Métro

Pernety (ligne 13)

Contact : le.lapin.ouvrier@hotmail.fr

instagram.com/le.lapin.ouvrier

Jardin partagé Vert-Tige

de 15h à 18h.

Accueil et visite du jardin en accès libre

en accès libre Don d’herbes aromatiques du jardin

du jardin Dégustations de tisanes chaudes ou froides avec les herbes aromatiques du jardin

chaudes ou froides avec les herbes aromatiques du jardin Atelier photos et vidéos du jardin Vert-Tige avec Natacha et Marie Claire (diffusion possible sur

Instagram, Facebook…)

du jardin Vert-Tige avec Natacha et Marie Claire (diffusion possible sur Instagram, Facebook…) Atelier cyanotype

avec les végétaux du jardin, avec Audrey

avec les végétaux du jardin, avec Audrey Quiz sur « Les

jardins Méditerranéens » avec Thierry :

les gagnants recevront des petites plantes !

avec Thierry : les gagnants recevront des petites plantes ! Dimanche

uniquement : Atelier

couture , pour personnaliser un petit sac bandoulière (pour smartphone,

porte-monnaie…) en 100% coton imprimé « Fruits d’automne » avec Carol Lipton,

couturière (pour tous niveaux – débutants ou confirmés)

, pour personnaliser un petit sac bandoulière (pour smartphone, porte-monnaie…) en 100% coton imprimé « Fruits d’automne » avec Carol Lipton, couturière (pour tous niveaux – débutants ou confirmés) Dimanche

uniquement : Réalisation collective d’un vitrail autour de

plantes et fleurs, par Marie-Claire

Réalisation collective d’un vitrail autour de plantes et fleurs, par Marie-Claire Expo photo «

les petits métiers oubliés des rues de Paris, liés aux cultures vivrières et à

la vie quotidienne », sur les grilles du jardin, par Clotilde

« les petits métiers oubliés des rues de Paris, liés aux cultures vivrières et à la vie quotidienne », sur les grilles du jardin, par Clotilde Moment convivial de clôture.

Activité jeune public

Jeu

d’observation « Les trésors du jardin » avec Thierry

Jardin

partagé Vert-Tige :

Rue

de Coulmiers (entre Rue Friant et Avenue Jean Moulin, au dessus des voies ferrées de la Petite Ceinture)

Lieu accessible aux

personnes à mobilité réduite

Tram

T3a – (arrêt Jean Moulin)

instagram.com/vertigeparis14

www.facebook.com/jardin.verttige

Jardin partagé des couleurs / Renoir

uniquement dimanche 28 septembre

Visite accompagnée à

la découverte des plantes du jardin

Jardin

partagé des couleurs / Renoir :

Promenade

Nerdal / rue

des Mariniers, dans le Square Auguste Renoir

Contact : Jardindescouleurs2025@gmail.com

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Entre le square Ferdinand Bruno et le square de l’Aspirant Dunand Rue Mouton-Duvernet 75014 Paris

