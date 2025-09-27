Fête des jardins : le 14e fête la nature en ville Entre le square Ferdinand Bruno et le square de l’Aspirant Dunand Paris
Fête des jardins : le 14e fête la nature en ville Entre le square Ferdinand Bruno et le square de l’Aspirant Dunand Paris samedi 27 septembre 2025.
Rue Mouton-Duvernet
Entre les squares Ferdinand Brunot et de
l’Aspirant Dunand
Animations
et ateliers
- Accueil et conseils horticoles
- Rempotage
- Démonstration d’arrosage automatique
- Rucher
- La Propreté et l’Eau
- Ligue de Protection des Oiseaux
- Les
couleurs et la décoration florale
- Informations sur les missions et le recrutement
des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Jeux
- reconnaissance des plantes odorantes et
aromatiques
- reconnaissance des plantes sur l’espace
public
- énigme » L’arbre mystère »
- la marelle autour du règlement des parcs
et jardin
- Stop incivilités »
Activité jeune public
- Coloriage d’une frise sur la biodiversité et la
nature en ville
Jardins Partagés du 14e
Jardin partagé Le Lapin Ouvrier
Le Lapin Ouvrier est une association loi 1901 qui anime le jardin partagé du jardin Françoise Héritier (quartier Pernety) depuis 2006. Notre jardin permet à chacun de s’initier au jardinage et au compost, de favoriser la nature en ville, de faire connaître la biodiversité et de créer un lieu de quartier propice aux échanges.
Sur une petite surface arborée de 250 m2, le jardin a pour particularité d’être intégré à l’espace public à proximité d’une aire de jeux pour enfants.
Ici vous trouverez une quarantaine de
jardiniers sur des parcelles individuelles ou collectives et
thématiques, un compost collectif de quartier, quelques hôtels à insectes et
plein d’animations pour la fête des jardins.
Samedi
- 11h-12h | Introduction au
compost – remuage et tamisage
- 11h-11h45 | Qigong de saison
- 14h-17h :
– Calculez votre impact environnemental
– Dégustations végétales
– Biodiversité au jardin – promenade,
identification et découvertes
- 15h-15h45 | Qigong de saison
Dimanche
- 10h-12h | Biodiversité au
jardin – promenade, identification et découvertes
- 14h-17h | Impressions végétales :Teintures à l’indigoTa faute, ô graphie (lumen prints)TatakizomeInscriptions recommandées
Tout
public
- 14h-17h | Biodiversité
au jardin – promenade, identification et découvertes
Jardin
partagé Le Lapin Ouvrier :
Jardin
Françoise Héritier, place de la Garenne
Métro
Pernety (ligne 13)
Contact : le.lapin.ouvrier@hotmail.fr
instagram.com/le.lapin.ouvrier
Jardin partagé Vert-Tige
de 15h à 18h.
- Accueil et visite du jardin en accès libre
- Don d’herbes aromatiques du jardin
- Dégustations de tisanes chaudes ou froides avec les herbes aromatiques du jardin
- Atelier photos et vidéos du jardin Vert-Tige avec Natacha et Marie Claire (diffusion possible sur
Instagram, Facebook…)
- Atelier cyanotype
avec les végétaux du jardin, avec Audrey
- Quiz sur « Les
jardins Méditerranéens » avec Thierry :
les gagnants recevront des petites plantes !
- Dimanche
uniquement : Atelier
couture, pour personnaliser un petit sac bandoulière (pour smartphone,
porte-monnaie…) en 100% coton imprimé « Fruits d’automne » avec Carol Lipton,
couturière (pour tous niveaux – débutants ou confirmés)
- Dimanche
uniquement : Réalisation collective d’un vitrail autour de
plantes et fleurs, par Marie-Claire
- Expo photo «
les petits métiers oubliés des rues de Paris, liés aux cultures vivrières et à
la vie quotidienne », sur les grilles du jardin, par Clotilde
- Moment convivial de clôture.
Activité jeune public
- Jeu
d’observation « Les trésors du jardin » avec Thierry
Jardin
partagé Vert-Tige :
Rue
de Coulmiers (entre Rue Friant et Avenue Jean Moulin, au dessus des voies ferrées de la Petite Ceinture)
Lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite
Tram
T3a – (arrêt Jean Moulin)
instagram.com/vertigeparis14
www.facebook.com/jardin.verttige
Jardin partagé des couleurs / Renoir
uniquement dimanche 28 septembre
- Visite accompagnée à
la découverte des plantes du jardin
Jardin
partagé des couleurs / Renoir :
Promenade
Nerdal / rue
des Mariniers, dans le Square Auguste Renoir
Contact : Jardindescouleurs2025@gmail.com
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00
Entre le square Ferdinand Bruno et le square de l’Aspirant Dunand Rue Mouton-Duvernet 75014 Paris
