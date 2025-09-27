Fête des jardins : le 15e fête la nature en ville Parc Georges Brassens PARIS
Fête des jardins : le 15e fête la nature en ville Parc Georges Brassens PARIS samedi 27 septembre 2025.
Parc Georges Brassens
Animations
et ateliers
- Plantation de fleurs
- Bouturage et rempotage
- Présentation du déroulé des travaux dans les
jardins
- « Les petits paysagistes » : création
d’un jardins miniature
- Présentation du matériel mécanique
- Observation d’insectes à la loupe binoculaire
- Parcours évolutif autour de la gestion des
jardins
- Fabrication de bombes à graines
- Impression végétale
- Dégustation du raisin de la vigne du parc
- Démonstration de grimpe dans les arbres avec les arboristes-élagueurs
- Informations sur les missions et le recrutement
des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Jeux
- Reconnaissance des plantes odorantes et
aromatiques
- Reconnaissance des plantes sur l’espace
public
- Chamboule pots
- Jouez à la marelle autour du règlement des parcs
et jardins
- Jeu « Stop incivilités »
Le parc est accessible aux
personnes à mobilité réduite
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862