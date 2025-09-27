Fête des jardins : le 15e fête la nature en ville Parc Georges Brassens PARIS

Fête des jardins : le 15e fête la nature en ville Parc Georges Brassens PARIS

Fête des jardins : le 15e fête la nature en ville Parc Georges Brassens PARIS samedi 27 septembre 2025.

Parc Georges Brassens

Animations
et ateliers

  • Plantation de fleurs
  • Bouturage et rempotage
  • Présentation du déroulé des travaux dans les
    jardins
  • « Les petits paysagistes » : création
    d’un jardins miniature
  • Présentation du matériel mécanique
  • Observation d’insectes à la loupe binoculaire
  • Parcours évolutif autour de la gestion des
    jardins
  • Fabrication de bombes à graines
  • Impression végétale
  • Dégustation du raisin de la vigne du parc
  • Démonstration de grimpe dans les arbres avec les arboristes-élagueurs
  • Informations sur les missions et le recrutement
    des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

  • Reconnaissance des plantes odorantes et
    aromatiques
  • Reconnaissance des plantes sur l’espace
    public
  • Chamboule pots
  • Jouez à la marelle autour du règlement des parcs
    et jardins
  • Jeu « Stop incivilités »

Le parc est accessible aux
personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette  75015 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862