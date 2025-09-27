Fête des jardins : le 15e fête la nature en ville Parc Georges Brassens PARIS

Fête des jardins : le 15e fête la nature en ville Parc Georges Brassens PARIS samedi 27 septembre 2025.

Parc Georges Brassens

Animations

et ateliers

Plantation de fleurs

Bouturage et rempotage

Présentation du déroulé des travaux dans les

jardins

« Les petits paysagistes » : création

d’un jardins miniature

» : création d’un jardins miniature Présentation du matériel mécanique

Observation d’insectes à la loupe binoculaire

Parcours évolutif autour de la gestion des

jardins

Fabrication de bombes à graines

Impression végétale

Dégustation du raisin de la vigne du parc

Démonstration de grimpe dans les arbres avec les arboristes-élagueurs

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

Reconnaissance des plantes odorantes et

aromatiques

Reconnaissance des plantes sur l’espace

public

Chamboule pots

Jouez à la marelle autour du règlement des parcs

et jardins

Jeu « Stop incivilités »

Le parc est accessible aux

personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862