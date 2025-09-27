Fête des jardins : le 16e fête la nature en ville Parc de Bagatelle Paris

Fête des jardins : le 16e fête la nature en ville Parc de Bagatelle Paris samedi 27 septembre 2025.

Parc Sainte-Périne

Animations et ateliers

  • Arrosage automatique et gestion de
    l’eau
  • Rempotage
  • Origami, fabrication de godet en
    papier
  • Conseil en jardinage
  • Informations sur les missions et le recrutement
    des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Visites guidées thématiques

  • Décoration florale et nouveau jardin naturel :
    Réflexion autour du thème du « défi des jardiniers » de cette année :
    « La nature dompte la ville » ou comment allier esthétique et biodiversité dans
    les jardins publics.
  • Parties boisées et mare : la nature
    à Paris, préservation et accueil de la biodiversité…

Activités jeune public

  • Jeu de la marelle autour du règlement des parcs
    et jardins
  • Jeu « Stop incivilités »
  • Jeu de piste

Le parc est accessible aux
personnes à mobilité réduite

Parc de Bagatelle

Animations et
ateliers

  • Visite guidée : la visite insolite de Bagatelle
  • Présentation des enjeux la propreté dans le
    bois
  • Présentation de la gestion des plans d’eau

Lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly  75016 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862