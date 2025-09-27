Fête des jardins : le 16e fête la nature en ville Parc de Bagatelle Paris

Fête des jardins : le 16e fête la nature en ville Parc de Bagatelle Paris samedi 27 septembre 2025.

Parc Sainte-Périne

Animations et ateliers

Arrosage automatique et gestion de

l’eau

Rempotage

Origami, fabrication de godet en

papier

Conseil en jardinage

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Visites guidées thématiques

Décoration florale et nouveau jardin naturel :

Réflexion autour du thème du « défi des jardiniers » de cette année :

« La nature dompte la ville » ou comment allier esthétique et biodiversité dans

les jardins publics.

à Paris, préservation et accueil de la biodiversité…

Activités jeune public

Jeu de la marelle autour du règlement des parcs

et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu « Stop incivilités »

Jeu de piste

Le parc est accessible aux

personnes à mobilité réduite

Parc de Bagatelle

Animations et

ateliers

Visite guidée : la visite insolite de Bagatelle

la visite insolite de Bagatelle Présentation des enjeux la propreté dans le

bois

Présentation de la gestion des plans d’eau

Lieu accessible aux

personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862