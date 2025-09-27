Fête des jardins : le 16e fête la nature en ville Parc de Bagatelle Paris
Fête des jardins : le 16e fête la nature en ville Parc de Bagatelle Paris samedi 27 septembre 2025.
Parc Sainte-Périne
Animations et ateliers
- Arrosage automatique et gestion de
l’eau
- Rempotage
- Origami, fabrication de godet en
papier
- Conseil en jardinage
- Informations sur les missions et le recrutement
des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Visites guidées thématiques
- Décoration florale et nouveau jardin naturel :
Réflexion autour du thème du « défi des jardiniers » de cette année :
« La nature dompte la ville » ou comment allier esthétique et biodiversité dans
les jardins publics.
- Parties boisées et mare : la nature
à Paris, préservation et accueil de la biodiversité…
Activités jeune public
- Jeu de la marelle autour du règlement des parcs
et jardins
- Jeu « Stop incivilités »
- Jeu de piste
Le parc est accessible aux
personnes à mobilité réduite
Parc de Bagatelle
Animations et
ateliers
- Visite guidée : la visite insolite de Bagatelle
- Présentation des enjeux la propreté dans le
bois
- Présentation de la gestion des plans d’eau
Lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00
Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862