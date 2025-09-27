Fête des jardins : le 17e fête la nature en ville Square Sainte-Odile Paris
Fête des jardins : le 17e fête la nature en ville Square Sainte-Odile Paris samedi 27 septembre 2025.
Square Sainte-Odile
Animations
et ateliers
- Origami
- Rempotage
- Fabrication de perchoirs
Informations sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Visites
guidées
- à 15h et 17h | Visite guidée du jardin André
Ulmann (mare et labyrinthe).
Jeux
- Jeu de piste
- Jeu de la marelle autour du règlement des parcs
et jardins
- Jeu « Stop incivilités »
Activités
jeune public
- Dessins de fleur en laine
- Chamboule-tout
- Pêche aux canards
Autres
activités
- présentation des outils de jardinage et d’arrosage
- la Mairie du 17e vous accueille
- Ecole de l’Apiculture Urbaine de
Paris
- Animations sur la sensibilisation des
propriétaires de chiens aux règles urbaines éducatives
- Les agents de la propreté et de l’eau vous accueillent
Lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Square Sainte-Odile 9 boulevard de la Somme 75017 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862