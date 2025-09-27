Fête des jardins : le 17e fête la nature en ville Square Sainte-Odile Paris

Fête des jardins : le 17e fête la nature en ville Square Sainte-Odile Paris samedi 27 septembre 2025.

Square Sainte-Odile

Animations
et ateliers

  • Origami
  • Rempotage
  • Fabrication de perchoirs

Informations sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Visites
guidées

Jeux

  • Jeu de piste
  • Jeu de la marelle autour du règlement des parcs
    et jardins
  • Jeu « Stop incivilités »

Activités
jeune public

  • Dessins de fleur en laine
  • Chamboule-tout
  • Pêche aux canards

Autres
activités

  • présentation des outils de jardinage et d’arrosage
  • la Mairie du 17e vous accueille
  • Ecole de l’Apiculture Urbaine de
    Paris
  • Animations sur la sensibilisation des
    propriétaires de chiens aux règles urbaines éducatives
  • Les agents de la propreté et de l’eau vous accueillent

Lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Square Sainte-Odile 9 boulevard de la Somme  75017 Paris
