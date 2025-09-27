Fête des jardins : le 17e fête la nature en ville Square Sainte-Odile Paris

Fête des jardins : le 17e fête la nature en ville Square Sainte-Odile Paris samedi 27 septembre 2025.

Square Sainte-Odile

Animations

et ateliers

Origami

Rempotage

Fabrication de perchoirs

Informations sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Visites

guidées

à 15h et 17h | Visite guidée du jardin André

Ulmann (mare et labyrinthe).

Jeux

Jeu de piste

Jeu de la marelle autour du règlement des parcs

et jardins

et jardins Jeu « Stop incivilités »

Activités

jeune public

Dessins de fleur en laine

Chamboule-tout

Pêche aux canards

Autres

activités

présentation des outils de jardinage et d’arrosage

la Mairie du 17e vous accueille

Ecole de l’Apiculture Urbaine de

Paris

Paris Animations sur la sensibilisation des

propriétaires de chiens aux règles urbaines éducatives

propriétaires de chiens aux règles urbaines éducatives Les agents de la propreté et de l’eau vous accueillent

Lieu accessible aux

personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Square Sainte-Odile 9 boulevard de la Somme 75017 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862