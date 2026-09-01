Fête des jardins : le 18e célèbre la nature en ville ! Square Maurice Kriegel-Valrimont Paris

Informations pratiques

Square Maurice Kriegel-Valrimont

Dans le 18e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le square Maurice Kriegel-Valrimont. Baptisé ainsi en hommage à un résistant et homme politique, habitant du quartier de Clignancourt, cet espace vert est surtout un lieu de convivialité, de détente, et de loisirs, animé par un kiosque à musique et des jeux pour enfants.

1 square de Clignancourt, Paris 18e

Métro : Jules Joffrin (ligne

12), Simplon (ligne 4). Bus :

Mairie du 18e – Jules Joffrin (lignes 31, 40, 60, 80, 85)

Lieu accessible aux personnes à mobilité

réduite

Animations et ateliers

« Dessine

la nature » : atelier dessin

atelier dessin Animation autour du tri sélectif :

sensibilisation aux bons gestes environnementaux

Jeux

Jeu de

l’oie grandeur nature

Jeu autour du tri sélectif

Marelle autour du règlement des

parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Les jardins partagés vous accueillent

Le Bois Dormoy

2ter cité de la Chapelle, Paris 18e

Métro : La Chapelle (ligne 2), Marx

Dormoy (ligne 12). Bus : Département

(ligne 38)

Samedi 26 septembre,

de 16h à 18h

Découvrez une petite forêt

urbaine au cœur du 18e arrondissement. Au programme :concert de la

« Fanfare clandestine » et visite du jardin.

Retrouvez Le Bois Dormoy sur Facebook et Instagram.

L’Univert

35 rue Polonceau, Paris 18e

Métro : Barbès –

Rochechouart (lignes 2, 4), Château Rouge (ligne 4)

jardinlunivert@halage.fr

Samedi 26 septembre,

de 14h à 19h

Visites libres

Jardin collectif et solidaire du quartier de la Goutte d’Or, l’Univert

est un espace de bien-être, de rencontres et d’autonomie pour tous. Les

activités au sein du jardin s’articulent autour de trois piliers fondamentaux :

la convivialité, l’apprentissage et la détente. Les participants pratiquent un

jardinage collaboratif, partagent les récoltes et participent à la gestion

collective de l’espace. Cette méthode inclusive vise à favoriser les liens

sociaux et à sensibiliser les habitants à l’importance du respect de leur

environnement urbain.

Que vous vous rendiez dans le square Maurice Kriegel-Valrimont où des jardiniers de la Ville vous accueillent, ou dans des jardins partagés, découvrez les visites, ateliers, et activités proposés pour la Fête dans le 18e arrondissement.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Square Maurice Kriegel-Valrimont 1 square de Clignancourt 75018 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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