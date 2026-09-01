Fête des jardins : le 18e célèbre la nature en ville ! Square Maurice Kriegel-Valrimont Paris
samedi 26 septembre 2026 · Square Maurice Kriegel-Valrimont · Paris
Informations pratiques
Square Maurice Kriegel-Valrimont
Dans le 18e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le square Maurice Kriegel-Valrimont. Baptisé ainsi en hommage à un résistant et homme politique, habitant du quartier de Clignancourt, cet espace vert est surtout un lieu de convivialité, de détente, et de loisirs, animé par un kiosque à musique et des jeux pour enfants.
1 square de Clignancourt, Paris 18e
Métro : Jules Joffrin (ligne
12), Simplon (ligne 4). Bus :
Mairie du 18e – Jules Joffrin (lignes 31, 40, 60, 80, 85)
Lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite
Animations et ateliers
- « Dessine
la nature » : atelier dessin
- Animation autour du tri sélectif :
sensibilisation aux bons gestes environnementaux
Jeux
- Jeu de
l’oie grandeur nature
- Jeu autour du tri sélectif
- Marelle autour du règlement des
parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
Les jardins partagés vous accueillent
Le Bois Dormoy
2ter cité de la Chapelle, Paris 18e
Métro : La Chapelle (ligne 2), Marx
Dormoy (ligne 12). Bus : Département
(ligne 38)
Samedi 26 septembre,
de 16h à 18h
Découvrez une petite forêt
urbaine au cœur du 18e arrondissement. Au programme :concert de la
« Fanfare clandestine » et visite du jardin.
Retrouvez Le Bois Dormoy sur Facebook et Instagram.
L’Univert
35 rue Polonceau, Paris 18e
Métro : Barbès –
Rochechouart (lignes 2, 4), Château Rouge (ligne 4)
jardinlunivert@halage.fr
Samedi 26 septembre,
de 14h à 19h
Visites libres
Jardin collectif et solidaire du quartier de la Goutte d’Or, l’Univert
est un espace de bien-être, de rencontres et d’autonomie pour tous. Les
activités au sein du jardin s’articulent autour de trois piliers fondamentaux :
la convivialité, l’apprentissage et la détente. Les participants pratiquent un
jardinage collaboratif, partagent les récoltes et participent à la gestion
collective de l’espace. Cette méthode inclusive vise à favoriser les liens
sociaux et à sensibiliser les habitants à l’importance du respect de leur
environnement urbain.
Que vous vous rendiez dans le square Maurice Kriegel-Valrimont où des jardiniers de la Ville vous accueillent, ou dans des jardins partagés, découvrez les visites, ateliers, et activités proposés pour la Fête dans le 18e arrondissement.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Square Maurice Kriegel-Valrimont 1 square de Clignancourt 75018 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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