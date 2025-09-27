Fête des jardins : le 18e fête la nature en ville Parc Chapelle Charbon Paris
Parc Chapelle Charbon
Animations
et ateliers
- Rempotage : des semis sont à votre disposition, les jardiniers vous expliquent comment les rempoter et vous repartez avec.
- Initiation : Évolution de la graine
- Exposition de la Ligue de Protection des Oiseaux : «
Présumées coupables : les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts »
- Ateliers scientifiques sur la biodiversité en
ville, avec les Petits débrouillards : expériences autour des interactions
entre les espèces ; les espèces résistantes ; les aménagements possibles, les
services qu’elles nous rendent… A partir de 6 ans.
- Les jardins de poche – atelier de Land art pour les enfants,
avec Chrystelle Delhöme et le Centre Paris Ani – samedi 16h-19h et dimanche 16h-18h |
- Rempotage et tri sélectif
Jeu
- Jeu de piste : à la recherche du choupisson perdu de Chapelle
Charbon, autour de la faune et la flore des jardins
Activités
jeune public
- Puzzles sur les insectes et les fleurs
- Jeu de l’oie sur les jardins
Uniquement le samedi :
- Biodiversité : connaissance des insectes
- Entomofolie : à la recherche des insectes, avec
Cap nature
- « Savez-vous planter des choux ? » avec des
jardins partagés du 18e
Uniquement le dimanche :
- Land art et herbiers
Les Herbiers en herbe, pratique sur site, avec
Cap nature
Totems végétaux : constructions collectives de
Land art à partir de branches mortes et de fils colorés avec l’artiste Alexia
Dreschmann d’Art Exprim
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Parc Chapelle Charbon rue de la Croix Moreau 75018 Paris
