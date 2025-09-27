Fête des jardins : le 18e fête la nature en ville Parc Chapelle Charbon Paris

Fête des jardins : le 18e fête la nature en ville Parc Chapelle Charbon Paris samedi 27 septembre 2025.

Parc Chapelle Charbon

Animations

et ateliers

Rempotage : des semis sont à votre disposition, les jardiniers vous expliquent comment les rempoter et vous repartez avec.

: des semis sont à votre disposition, les jardiniers vous expliquent comment les rempoter et vous repartez avec. Initiation : Évolution de la graine

: Évolution de la graine Exposition de la Ligue de Protection des Oiseaux : «

Présumées coupables : les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts »

: « Présumées coupables : les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » Ateliers scientifiques sur la biodiversité en

ville , avec les Petits débrouillards : expériences autour des interactions

entre les espèces ; les espèces résistantes ; les aménagements possibles, les

services qu’elles nous rendent… A partir de 6 ans.

, avec les Petits débrouillards : expériences autour des interactions entre les espèces ; les espèces résistantes ; les aménagements possibles, les services qu’elles nous rendent… A partir de 6 ans. Les jardins de poche – atelier de Land art pour les enfants,

avec Chrystelle Delhöme et le Centre Paris Ani – samedi 16h-19h et dimanche 16h-18h |

Rempotage et tri sélectif

Jeu

Jeu de piste : à la recherche du choupisson perdu de Chapelle

Charbon, autour de la faune et la flore des jardins

Activités

jeune public

Puzzles sur les insectes et les fleurs

sur les insectes et les fleurs Jeu de l’oie sur les jardins

Uniquement le samedi :

Biodiversité : connaissance des insectes

: connaissance des insectes Entomofolie : à la recherche des insectes, avec

Cap nature

: à la recherche des insectes, avec Cap nature « Savez-vous planter des choux ? » avec des

jardins partagés du 18e

Uniquement le dimanche :

Land art et herbiers

Les Herbiers en herbe, pratique sur site, avec

Cap nature

Totems végétaux : constructions collectives de

Land art à partir de branches mortes et de fils colorés avec l’artiste Alexia

Dreschmann d’Art Exprim

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00

Parc Chapelle Charbon rue de la Croix Moreau 75018 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862