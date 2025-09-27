Fête des jardins : le 18e fête la nature en ville Parc Chapelle Charbon Paris

Fête des jardins : le 18e fête la nature en ville Parc Chapelle Charbon Paris samedi 27 septembre 2025.

Parc Chapelle Charbon

Animations
et ateliers

  • Rempotage : des semis sont à votre disposition, les jardiniers vous expliquent comment les rempoter et vous repartez avec.
  • Initiation : Évolution de la graine
  • Exposition de la Ligue de Protection des Oiseaux : «
    Présumées coupables : les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts »
  • Ateliers scientifiques sur la biodiversité en
    ville    , avec les Petits débrouillards : expériences autour des interactions
    entre les espèces ; les espèces résistantes ; les aménagements possibles, les
    services qu’elles nous rendent… A partir de 6 ans.
  • Les jardins de pocheatelier de Land art pour les enfants,
    avec Chrystelle Delhöme et le Centre Paris Ani – samedi 16h-19h et dimanche 16h-18h |
  • Rempotage et tri sélectif

Jeu

  • Jeu de piste : à la recherche du choupisson perdu de Chapelle
    Charbon, autour de la faune et la flore des jardins

Activités
jeune public

  • Puzzles sur les insectes et les fleurs
  • Jeu de l’oie sur les jardins

Uniquement le samedi :

  • Biodiversité : connaissance des insectes
  • Entomofolie : à la recherche des insectes, avec
    Cap nature
  • « Savez-vous planter des choux ? » avec des
    jardins partagés du 18e

Uniquement le dimanche :

  • Land art et herbiers
    Les Herbiers en herbe, pratique sur site, avec
    Cap nature
    Totems végétaux : constructions collectives de
    Land art à partir de branches mortes et de fils colorés avec l’artiste Alexia
    Dreschmann d’Art Exprim

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Parc Chapelle Charbon rue de la Croix Moreau  75018 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862