Fête des jardins : le 19e fête la nature en ville Jardin partagé Couleurs et senteurs Paris

Fête des jardins : le 19e fête la nature en ville Jardin partagé Couleurs et senteurs Paris

Fête des jardins : le 19e fête la nature en ville Jardin partagé Couleurs et senteurs Paris samedi 27 septembre 2025.

Le village de la Fête des jardins au parc des Buttes Chaumont

Le
Village de la Fête des Jardins rassemble chaque année, des représentants de tous les services de la Ville de Paris qui œuvrent quotidiennement pour les escapes verts et l’environnement. Cette année, le village s’installe au parc des Buttes Chaumont. Une multitude d’activités et des experts à votre disposition vous attendent. Les stands sont thématiques, chacun sa spécialité et elle est affichée :

Accueil – Infos – et point de départ des visites guidées

  • Point d’accueil et informations sur la fête des jardins – entrée rue Manin, face à la mairie
  • Départ des visites guidées du parc : « Paysage
    du parc des Buttes Chaumont »

Animations

  • Coin photos : réalisez votre photo souvenir de votre promenade au parc des Buttes Chaumont, prenez place au centre d’un cadre mis à disposition (une structure en bambou) qui vous propose le temple de la Sybille en arrière plan.
  • Quiz sur la nature à Paris avec la roue
    des espaces verts et de l’environnement. Jouez pour gagner une plante
  • Concert dans le cadre du dispositif « Kiosques en
    fête     »

Jardiner en famille

Les jardiniers des espaces verts du 19e arrondissement vous accueillent sur quatre stands au fil de votre déambulation et vous proposent :

  • Présentation des décorations florales créées
    dans le cadre du Défi des
    jardiniers
  • Quiz sur les outils de jardinage
  • Jeu
    de reconnaissance des plantes     avec les 5 sens
  • Fabrication de fleurs en papier crépon
  • Atelier modelage de sable
  • Atelier Origami
  • Atelier rempotage

Paris Recrute

  • La Ville
    de Paris recrute     – renseignez-vous sur les métiers, les modes de recrutement et les contrats d’apprentissage
  • Découvrez les métiers de jardinier et arboriste-élagueur

École du Breuil

  • Pour tout savoir sur l’école historique des arts et techniques du paysage et ses différents
    cursus de formation

Mairie du 19e

  • Accueil et information

Animations sur les thèmes de la prévention, la sécurité et la protection

  • Informations sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et de la Police Municipale
  • Jeu de la
    marelle civique     autour du
    règlement des parcs et jardins
  • Jeu de
    l’oie « Stop incivilités »

Paris s’engage pour le climat

  • Atelier
    sérigraphie
  • Atelier
    « Adopter les bons gestes pour améliorer la qualité de l’air »
  • Jeu de
    l’empreinte
  • Quiz avec
    la roue du développement durable
  • Présentation
    du dispositif CoprOasis

Connaissance des sols et des végétaux

  • Jeux de
    correspondance et de reconnaissance sur le sol et le végétal :
    – Les
    plantes et les pollens,
    – Les
    auxiliaires et les ravageurs,
    – Les
    étapes de culture in vitro,
    – Les
    outils produits et les expérimentations en cours à Paris sur le sol et le
    végétal
  • Clinique
    du végétal :     amenez votre plante ou des photos de vos plantes malades, on les diagnostique et on vous donne des conseils pour
    les soigner!
  • Labo des sols : amenez des échantillons de vos terres (pour
    la culture de plantes) et apprenez à mieux les connaître

Jardin botanique de Paris

Végétalisation des bâtiments

  • Jeux «
    L’escalade du végétal » :
    – Memory
    des plantes,
    – Puzzle
    d’un complexe de végétalisation en toiture à reconstituer,
    – «
    Trouve mon accroche » (lier la plante grimpante à son accroche),
    – « Qu’est-ce
    qui pousse chez les Parisculteurs ? »

Paris Jardine

Centre de production
horticole

Atelier rempotage de semis (plantes
aromatiques et/ou fleurs).
Les jardiniers du centre de production horticole de la Ville de Paris, qui cultivent les végétaux destinés à orner les jardins, végétaliser l’espace public, ont préparé des semis pour vous. Vous les rempotez et vous les emportez en suivant les conseils des professionnels pour les entretenir.

Atelier de fabrication
de jardinières et nichoirs

Apprenez à fabriquer des jardinières, des nichoirs, ou encore des perchoirs.
Les menuisiers des espaces verts, ceux là même qui construisent les structures en bois des sites de Paris plage par exemple, qui restaurent certains équipements des jardins, vous accueillent vous donnent le matériel nécessaire, en vous guidant, pour réaliser sur place des jardinières, des nichoirs, ou encore des perchoirs. Succès garanti chaque année !

Atelier du fleuriste
municipal

Ils fleurissent l’Hôtel de Ville de Paris avec de somptueux bouquets pour les cérémonies, par exemple. Ils réalisent les décorations de Noël sur son parvis. La décoration florale du podium des vainqueurs pour l’arrivée du Tour de France, c’est encore eux. Ils vous offrent une démonstration et de participer à un atelier en guise d’initiation à leur métier. Profitez-en !

  • Atelier végétalisation de structures
    verticales
  • Démonstration d’art floral

L’arbre à Paris

  • Jeu de reconnaissance des essences
    d’arbres présentes dans la ville
  • Présentation de rondelles de bois, de
    rameaux et de feuilles…
  • Préservation des arbres : présentation de
    la surveillance sanitaire, la taille et le soin des arbres…

Biodiversité

  • Les animaux à Paris : connaissez-vous le guide de l’animal en ville ? Et la maison du même non dans le parc de Bercy ? Tant de ressources sont mises à votre disposition.

Rusticage et
métallerie

  • Présentation des techniques du rusticage et
    de la métallerie

Le rusticage, appelé aussi art du faux bois, consiste à réaliser des ouvrages maçonnés qui imitent les formes et les textures du bois. Cette technique était populaire au XIXe siècle dans les parcs parisiens haussmanniens tels que les parcs Montsouris, Buttes Chaumont et Monceau dont, aujourd’hui, les agents de la Ville de Paris restaurent les parties endommagées de ces ouvrages, des garde-corps la plupart du temps, tout en reconstituant l’apparence du bois (nervures, nœuds, texture, écorce) et en préservant l’authenticité et l’esthétique rustique des parcs.

L’actualité du parc des
Buttes-Chaumont

  • Présentation de l’histoire du parc et de son
    évolution :     ce qui a été fait ces dernières années et les travaux à
    venir

Espace de
conférences

  • Programme à paraître

Grimper aux
arbres

  • Démonstration
    de grimpe et de déplacement dans les arbres et initiation pour les enfants
  • Présentation du
    matériel utilisé par les arboristes-élagueurs
  • Préservation des arbres : présentation de la surveillance sanitaire, la taille et
    le soin des arbres

Ailleurs dans le 19e

Vignes de la Butte Bergeyre

  • Présentation des vignes de la Butte Bergeyre par les jardiniers de la Ville de Paris qui les cultivent. Sans réservation – Rendez-vous sur le Belvédère de la butte, en haut de la rue Georges Lardennois (Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite)

Jardin partagé de la Butte Bergeyre

Depuis 2004, l’association des habitants de la butte Bergeyre gère cet
espace, à la fois jardin partagé,
terrain d’expérimentation agroécologique et espace naturel pour se retrouver au
calme accompagné du chant des oiseaux.

· Visites
thématiques et fiches d’information à
disposition : permaculture, compost, fonctionnement du jardin, histoire de la butte et de son sous-sol, etc…

76
rue Georges Lardennois
Métro ligne 2 station Colonel Fabien ou ligne 7b Bolivar

Contact : bergeyre@gmail.com

Parc de la Butte du Chapeau-Rouge

Animations autour de l’abeille et
de l’apiculture avec l’association Ruches POP :

  • Visite de la miellerie collective
  • Découverte d’un rucher
  • Dégustation de miels

Animations jeune public

  • Jeux autour de l’apiculture
  • Visite du rucher

5, avenue
Debidour
Metro Pré
Saint-Gervais
Contact : contact@lesruchespop.fr

Jardin
partagé Saint-Serge

  • 16h – 18h : Rencontre
    et visite libre du Jardin de l’église Orthodoxe Saint-Serge de Radonège

93 Rue de Crimée
Métro Laumière, bus 48,60,71
Contact : jpp.lejardinier@orange.fr
http://potonet.fr/

Jardin partagé Herold

Uniquement le samedi 27 septembre

Le
jardin partagé Hérold est un espace collaboratif où les habitants du quartier
peuvent cultiver des plantes, échanger des savoirs et renforcer les liens de la
communauté.

Ce
jardin fait partie du réseau des jardins partagés de Paris, qui promeut
l’agriculture urbaine et la participation citoyenne à travers des espaces verts
gérés par les résidents et toute personne souhaitant être adhérente à notre
association. L’objectif est de créer un environnement où chacun peut
s’impliquer dans la gestion d’un espace commun, tout en favorisant la
biodiversité en ville et en offrant une alternative à l’urbanisation massive.

  • 10h
    – 11h     : Café compost – rencontre avec un maitre composteur pour échanger sur le compostage
    de proximité. Sensibilisation au tri des biodéchets afin de permettre un retour
    au sol de la matière organique. réservation par mail à
    jardindebrouille@gmail.com

11 Rue Francis-Ponge
Metro : Ligne7b station Danube, TramT3b station
Butte du chapeau rouge
Contact : jardindebrouille@gmail.com
https://www.debrouille.com/jardinherold/
https://www.instagram.com/debrouillecompagnie/

Jardin partagé Couleurs et senteurs

Uniquement le samedi 27 septembre de 14h à 17h

L’association
Travail et Vie gère, en lien avec les jardinier.ière.s, le jardin partagé
Couleurs et Senteurs situé au sein du parc Luc Hoffmann. Ce jardin est composé
de parcelles individuelles et d’espaces collectifs.

  • Atelier
    dessin autour des oiseaux et un atelier bouturage.
  • Confection
    des bombes à graines à lancer dans le quartier
  • Réalisation
    d’un herbier avec les plantes du jardin.

De
plus, nous avons besoin d’aide pour terminer des mosaïques représentant les
activités du jardin.
Les
ateliers se termineront vers 17h.
Le jardin sera libre d’accès et vous pourrez vous y promener.

Passage Landowski
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Metro Lignes 2, 5, 7 station Stalingrad
Contact : laferme@travailetvie.org

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, apprenez à reconnaître les arbres, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les équipes de la Ville présentes au parc des Buttes Chaumont…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00

Jardin partagé Couleurs et senteurs Passage Landowski  75019 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862