Fête des jardins : le 19e fête la nature en ville Jardin partagé Couleurs et senteurs Paris samedi 27 septembre 2025.
Le village de la Fête des jardins au parc des Buttes Chaumont
Le
Village de la Fête des Jardins rassemble chaque année, des représentants de tous les services de la Ville de Paris qui œuvrent quotidiennement pour les escapes verts et l’environnement. Cette année, le village s’installe au parc des Buttes Chaumont. Une multitude d’activités et des experts à votre disposition vous attendent. Les stands sont thématiques, chacun sa spécialité et elle est affichée :
Accueil – Infos – et point de départ des visites guidées
- Point d’accueil et informations sur la fête des jardins – entrée rue Manin, face à la mairie
- Départ des visites guidées du parc : « Paysage
du parc des Buttes Chaumont »
Animations
- Coin photos : réalisez votre photo souvenir de votre promenade au parc des Buttes Chaumont, prenez place au centre d’un cadre mis à disposition (une structure en bambou) qui vous propose le temple de la Sybille en arrière plan.
- Quiz sur la nature à Paris avec la roue
des espaces verts et de l’environnement. Jouez pour gagner une plante
- Concert dans le cadre du dispositif « Kiosques en
fête »
Jardiner en famille
Les jardiniers des espaces verts du 19e arrondissement vous accueillent sur quatre stands au fil de votre déambulation et vous proposent :
- Présentation des décorations florales créées
dans le cadre du Défi des
jardiniers
- Quiz sur les outils de jardinage
- Jeu
de reconnaissance des plantes avec les 5 sens
- Fabrication de fleurs en papier crépon
- Atelier modelage de sable
- Atelier Origami
- Atelier rempotage
Paris Recrute
- La Ville
de Paris recrute – renseignez-vous sur les métiers, les modes de recrutement et les contrats d’apprentissage
- Découvrez les métiers de jardinier et arboriste-élagueur
École du Breuil
- Pour tout savoir sur l’école historique des arts et techniques du paysage et ses différents
cursus de formation
Mairie du 19e
- Accueil et information
Animations sur les thèmes de la prévention, la sécurité et la protection
- Informations sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et de la Police Municipale
- Jeu de la
marelle civique autour du
règlement des parcs et jardins
- Jeu de
l’oie « Stop incivilités »
Paris s’engage pour le climat
- Atelier
sérigraphie
- Atelier
« Adopter les bons gestes pour améliorer la qualité de l’air »
- Jeu de
l’empreinte
- Quiz avec
la roue du développement durable
- Présentation
du dispositif CoprOasis
Connaissance des sols et des végétaux
- Jeux de
correspondance et de reconnaissance sur le sol et le végétal :
– Les
plantes et les pollens,
– Les
auxiliaires et les ravageurs,
– Les
étapes de culture in vitro,
– Les
outils produits et les expérimentations en cours à Paris sur le sol et le
végétal
- Clinique
du végétal : amenez votre plante ou des photos de vos plantes malades, on les diagnostique et on vous donne des conseils pour
les soigner!
- Labo des sols : amenez des échantillons de vos terres (pour
la culture de plantes) et apprenez à mieux les connaître
Jardin botanique de Paris
- Les acteurs du jardin botanique de Paris vous accueillent
Végétalisation des bâtiments
- Jeux «
L’escalade du végétal » :
– Memory
des plantes,
– Puzzle
d’un complexe de végétalisation en toiture à reconstituer,
– «
Trouve mon accroche » (lier la plante grimpante à son accroche),
– « Qu’est-ce
qui pousse chez les Parisculteurs ? »
Paris Jardine
- Pour tout savoir et échanger avec vos interlocuteurs dédiés sur les dispositifs de végétalisation participative : jardins partagés,
permis de végétaliser, etc…
- Si vous ne connaissez pas encore la Maison du Jardinage et du Compostage (MJC) située dans le parc de Bercy, on vous dit tout
Centre de production
horticole
Atelier rempotage de semis (plantes
aromatiques et/ou fleurs).
Les jardiniers du centre de production horticole de la Ville de Paris, qui cultivent les végétaux destinés à orner les jardins, végétaliser l’espace public, ont préparé des semis pour vous. Vous les rempotez et vous les emportez en suivant les conseils des professionnels pour les entretenir.
Atelier de fabrication
de jardinières et nichoirs
Apprenez à fabriquer des jardinières, des nichoirs, ou encore des perchoirs.
Les menuisiers des espaces verts, ceux là même qui construisent les structures en bois des sites de Paris plage par exemple, qui restaurent certains équipements des jardins, vous accueillent vous donnent le matériel nécessaire, en vous guidant, pour réaliser sur place des jardinières, des nichoirs, ou encore des perchoirs. Succès garanti chaque année !
Atelier du fleuriste
municipal
Ils fleurissent l’Hôtel de Ville de Paris avec de somptueux bouquets pour les cérémonies, par exemple. Ils réalisent les décorations de Noël sur son parvis. La décoration florale du podium des vainqueurs pour l’arrivée du Tour de France, c’est encore eux. Ils vous offrent une démonstration et de participer à un atelier en guise d’initiation à leur métier. Profitez-en !
- Atelier végétalisation de structures
verticales
- Démonstration d’art floral
L’arbre à Paris
- Jeu de reconnaissance des essences
d’arbres présentes dans la ville
- Présentation de rondelles de bois, de
rameaux et de feuilles…
- Préservation des arbres : présentation de
la surveillance sanitaire, la taille et le soin des arbres…
Biodiversité
- Découvrez le nouveau plan biodiversité et posez toutes vos questions aux experts
- Les animaux à Paris : connaissez-vous le guide de l’animal en ville ? Et la maison du même non dans le parc de Bercy ? Tant de ressources sont mises à votre disposition.
Rusticage et
métallerie
- Présentation des techniques du rusticage et
de la métallerie
Le rusticage, appelé aussi art du faux bois, consiste à réaliser des ouvrages maçonnés qui imitent les formes et les textures du bois. Cette technique était populaire au XIXe siècle dans les parcs parisiens haussmanniens tels que les parcs Montsouris, Buttes Chaumont et Monceau dont, aujourd’hui, les agents de la Ville de Paris restaurent les parties endommagées de ces ouvrages, des garde-corps la plupart du temps, tout en reconstituant l’apparence du bois (nervures, nœuds, texture, écorce) et en préservant l’authenticité et l’esthétique rustique des parcs.
L’actualité du parc des
Buttes-Chaumont
- Présentation de l’histoire du parc et de son
évolution : ce qui a été fait ces dernières années et les travaux à
venir
Espace de
conférences
- Programme à paraître
Grimper aux
arbres
- Démonstration
de grimpe et de déplacement dans les arbres et initiation pour les enfants
- Présentation du
matériel utilisé par les arboristes-élagueurs
- Préservation des arbres : présentation de la surveillance sanitaire, la taille et
le soin des arbres
Ailleurs dans le 19e
Vignes de la Butte Bergeyre
- Présentation des vignes de la Butte Bergeyre par les jardiniers de la Ville de Paris qui les cultivent. Sans réservation – Rendez-vous sur le Belvédère de la butte, en haut de la rue Georges Lardennois (Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite)
Jardin partagé de la Butte Bergeyre
Depuis 2004, l’association des habitants de la butte Bergeyre gère cet
espace, à la fois jardin partagé,
terrain d’expérimentation agroécologique et espace naturel pour se retrouver au
calme accompagné du chant des oiseaux.
· Visites
thématiques et fiches d’information à
disposition : permaculture, compost, fonctionnement du jardin, histoire de la butte et de son sous-sol, etc…
76
rue Georges Lardennois
Métro ligne 2 station Colonel Fabien ou ligne 7b Bolivar
Contact : bergeyre@gmail.com
Parc de la Butte du Chapeau-Rouge
Animations autour de l’abeille et
de l’apiculture avec l’association Ruches POP :
- Visite de la miellerie collective
- Découverte d’un rucher
- Dégustation de miels
Animations jeune public
- Jeux autour de l’apiculture
- Visite du rucher
5, avenue
Debidour
Metro Pré
Saint-Gervais
Contact : contact@lesruchespop.fr
Jardin
partagé Saint-Serge
- 16h – 18h : Rencontre
et visite libre du Jardin de l’église Orthodoxe Saint-Serge de Radonège
93 Rue de Crimée
Métro Laumière, bus 48,60,71
Contact : jpp.lejardinier@orange.fr
http://potonet.fr/
Jardin partagé Herold
Uniquement le samedi 27 septembre
Le
jardin partagé Hérold est un espace collaboratif où les habitants du quartier
peuvent cultiver des plantes, échanger des savoirs et renforcer les liens de la
communauté.
Ce
jardin fait partie du réseau des jardins partagés de Paris, qui promeut
l’agriculture urbaine et la participation citoyenne à travers des espaces verts
gérés par les résidents et toute personne souhaitant être adhérente à notre
association. L’objectif est de créer un environnement où chacun peut
s’impliquer dans la gestion d’un espace commun, tout en favorisant la
biodiversité en ville et en offrant une alternative à l’urbanisation massive.
- 10h
– 11h : Café compost – rencontre avec un maitre composteur pour échanger sur le compostage
de proximité. Sensibilisation au tri des biodéchets afin de permettre un retour
au sol de la matière organique. réservation par mail à
jardindebrouille@gmail.com
11 Rue Francis-Ponge
Metro : Ligne7b station Danube, TramT3b station
Butte du chapeau rouge
Contact : jardindebrouille@gmail.com
https://www.debrouille.com/jardinherold/
https://www.instagram.com/debrouillecompagnie/
Jardin partagé Couleurs et senteurs
Uniquement le samedi 27 septembre de 14h à 17h
L’association
Travail et Vie gère, en lien avec les jardinier.ière.s, le jardin partagé
Couleurs et Senteurs situé au sein du parc Luc Hoffmann. Ce jardin est composé
de parcelles individuelles et d’espaces collectifs.
- Atelier
dessin autour des oiseaux et un atelier bouturage.
- Confection
des bombes à graines à lancer dans le quartier
- Réalisation
d’un herbier avec les plantes du jardin.
De
plus, nous avons besoin d’aide pour terminer des mosaïques représentant les
activités du jardin.
Les
ateliers se termineront vers 17h.
Le jardin sera libre d’accès et vous pourrez vous y promener.
Passage Landowski
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Metro Lignes 2, 5, 7 station Stalingrad
Contact : laferme@travailetvie.org
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, apprenez à reconnaître les arbres, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les équipes de la Ville présentes au parc des Buttes Chaumont…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Jardin partagé Couleurs et senteurs Passage Landowski 75019 Paris
