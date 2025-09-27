Fête des jardins : le 19e fête la nature en ville Jardin partagé Couleurs et senteurs Paris

Fête des jardins : le 19e fête la nature en ville

Le village de la Fête des jardins au parc des Buttes Chaumont

Le

Village de la Fête des Jardins rassemble chaque année, des représentants de tous les services de la Ville de Paris qui œuvrent quotidiennement pour les escapes verts et l'environnement. Cette année, le village s'installe au parc des Buttes Chaumont. Une multitude d'activités et des experts à votre disposition vous attendent. Les stands sont thématiques, chacun sa spécialité et elle est affichée :

Accueil – Infos – et point de départ des visites guidées

Point d'accueil et informations sur la fête des jardins – entrée rue Manin, face à la mairie

Départ des visites guidées du parc : « Paysage du parc des Buttes Chaumont »

du parc des Buttes Chaumont »

Animations

Coin photos : réalisez votre photo souvenir de votre promenade au parc des Buttes Chaumont, prenez place au centre d’un cadre mis à disposition (une structure en bambou) qui vous propose le temple de la Sybille en arrière plan.

Coin photos : réalisez votre photo souvenir de votre promenade au parc des Buttes Chaumont, prenez place au centre d'un cadre mis à disposition (une structure en bambou) qui vous propose le temple de la Sybille en arrière plan.

Quiz sur la roue des espaces verts et de l'environnement. Jouez pour gagner une plante

des espaces verts et de l’environnement. Jouez pour gagner une plante

Concert dans le cadre du dispositif « Kiosques en fête »

fête »

Jardiner en famille

Les jardiniers des espaces verts du 19e arrondissement vous accueillent sur quatre stands au fil de votre déambulation et vous proposent :

Présentation des décorations florales créées

dans le cadre du Défi des

jardiniers

Quiz sur les outils de jardinage

Jeu

Jeu de reconnaissance des plantes avec les 5 sens

Fabrication de fleurs en papier crépon

Fabrication de fleurs en papier crépon

Atelier modelage de sable

Atelier Origami

Atelier rempotage

Paris Recrute

La Ville

La Ville de Paris recrute – renseignez-vous sur les métiers, les modes de recrutement et les contrats d'apprentissage

Découvrez les métiers de jardinier et arboriste-élagueur

École du Breuil

Pour tout savoir sur l'école historique des arts et techniques du paysage et ses différents cursus de formation

cursus de formation

Mairie du 19e

Accueil et information

Animations sur les thèmes de la prévention, la sécurité et la protection

Informations sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et de la Police Municipale

Jeu de la

marelle civique autour du

règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de

Jeu de l'oie « Stop incivilités »

Paris s’engage pour le climat

Atelier

sérigraphie

Atelier

« Adopter les bons gestes pour améliorer la qualité de l’air »

Jeu de

l’empreinte

Quiz avec

Quiz avec la roue du développement durable

Présentation

du dispositif CoprOasis

Connaissance des sols et des végétaux

Jeux de

correspondance et de reconnaissance sur le sol et le végétal :

– Les

plantes et les pollens,

– Les

auxiliaires et les ravageurs,

– Les

étapes de culture in vitro,

– Les

outils produits et les expérimentations en cours à Paris sur le sol et le

végétal

– Les plantes et les pollens, – Les auxiliaires et les ravageurs, – Les étapes de culture in vitro, – Les outils produits et les expérimentations en cours à Paris sur le sol et le végétal Clinique

Clinique du végétal : amenez votre plante ou des photos de vos plantes malades, on les diagnostique et on vous donne des conseils pour les soigner!

les soigner!

Labo des sols : amenez des échantillons de vos terres (pour la culture de plantes) et apprenez à mieux les connaître

la culture de plantes) et apprenez à mieux les connaître

Jardin botanique de Paris

Les acteurs du jardin botanique de Paris vous accueillent

Végétalisation des bâtiments

Jeux «

L’escalade du végétal » :

– Memory

des plantes,

– Puzzle

d’un complexe de végétalisation en toiture à reconstituer,

– «

Trouve mon accroche » (lier la plante grimpante à son accroche),

– « Qu’est-ce

qui pousse chez les Parisculteurs ? »

Paris Jardine

Pour tout savoir et échanger avec vos interlocuteurs dédiés sur les dispositifs de végétalisation participative : jardins partagés,

permis de végétaliser, etc…

: jardins partagés, permis de végétaliser, etc… Si vous ne connaissez pas encore la Maison du Jardinage et du Compostage (MJC) située dans le parc de Bercy, on vous dit tout

Centre de production

horticole

Atelier rempotage de semis (plantes

aromatiques et/ou fleurs).

Les jardiniers du centre de production horticole de la Ville de Paris, qui cultivent les végétaux destinés à orner les jardins, végétaliser l’espace public, ont préparé des semis pour vous. Vous les rempotez et vous les emportez en suivant les conseils des professionnels pour les entretenir.

Atelier de fabrication

de jardinières et nichoirs

Apprenez à fabriquer des jardinières, des nichoirs, ou encore des perchoirs.

Les menuisiers des espaces verts, ceux là même qui construisent les structures en bois des sites de Paris plage par exemple, qui restaurent certains équipements des jardins, vous accueillent vous donnent le matériel nécessaire, en vous guidant, pour réaliser sur place des jardinières, des nichoirs, ou encore des perchoirs. Succès garanti chaque année !

Atelier du fleuriste

municipal

Ils fleurissent l’Hôtel de Ville de Paris avec de somptueux bouquets pour les cérémonies, par exemple. Ils réalisent les décorations de Noël sur son parvis. La décoration florale du podium des vainqueurs pour l’arrivée du Tour de France, c’est encore eux. Ils vous offrent une démonstration et de participer à un atelier en guise d’initiation à leur métier. Profitez-en !

Atelier végétalisation de structures

verticales

Démonstration d'art floral

L’arbre à Paris

Jeu de reconnaissance des essences

d’arbres présentes dans la ville

Présentation de rondelles de bois, de rameaux et de feuilles…

rameaux et de feuilles…

Préservation des arbres : présentation de la surveillance sanitaire, la taille et le soin des arbres…

la surveillance sanitaire, la taille et le soin des arbres…

Biodiversité

Découvrez le nouveau plan biodiversité et posez toutes vos questions aux experts

Les animaux à Paris : connaissez-vous le guide de l’animal en ville ? Et la maison du même non dans le parc de Bercy ? Tant de ressources sont mises à votre disposition.

Rusticage et

métallerie

Présentation des techniques du rusticage et de la métallerie

de la métallerie

Le rusticage, appelé aussi art du faux bois, consiste à réaliser des ouvrages maçonnés qui imitent les formes et les textures du bois. Cette technique était populaire au XIXe siècle dans les parcs parisiens haussmanniens tels que les parcs Montsouris, Buttes Chaumont et Monceau dont, aujourd’hui, les agents de la Ville de Paris restaurent les parties endommagées de ces ouvrages, des garde-corps la plupart du temps, tout en reconstituant l’apparence du bois (nervures, nœuds, texture, écorce) et en préservant l’authenticité et l’esthétique rustique des parcs.

L’actualité du parc des

Buttes-Chaumont

Présentation de l’histoire du parc et de son

évolution : ce qui a été fait ces dernières années et les travaux à

venir

Espace de

conférences

Programme à paraître

Grimper aux

arbres

Démonstration

Démonstration de grimpe et de déplacement dans les arbres et initiation pour les enfants

Présentation du

Présentation du matériel utilisé par les arboristes-élagueurs

Préservation des arbres : présentation de la surveillance sanitaire, la taille et le soin des arbres

le soin des arbres

Ailleurs dans le 19e

Vignes de la Butte Bergeyre

Présentation des vignes de la Butte Bergeyre par les jardiniers de la Ville de Paris qui les cultivent. Sans réservation – Rendez-vous sur le Belvédère de la butte, en haut de la rue Georges Lardennois (Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite)

Jardin partagé de la Butte Bergeyre

Depuis 2004, l’association des habitants de la butte Bergeyre gère cet

espace, à la fois jardin partagé,

terrain d’expérimentation agroécologique et espace naturel pour se retrouver au

calme accompagné du chant des oiseaux.

· Visites

thématiques et fiches d’information à

disposition : permaculture, compost, fonctionnement du jardin, histoire de la butte et de son sous-sol, etc…

76

rue Georges Lardennois

Métro ligne 2 station Colonel Fabien ou ligne 7b Bolivar

Contact : bergeyre@gmail.com

Parc de la Butte du Chapeau-Rouge

Animations autour de l’abeille et

de l’apiculture avec l’association Ruches POP :

Visite de la miellerie collective

de la miellerie collective Découverte d’un rucher

d’un rucher Dégustation de miels

Animations jeune public

Jeux autour de l’apiculture

autour de l’apiculture Visite du rucher

5, avenue

Debidour

Metro Pré

Saint-Gervais

Contact : contact@lesruchespop.fr

Jardin

partagé Saint-Serge

16h – 18h : Rencontre

et visite libre du Jardin de l’église Orthodoxe Saint-Serge de Radonège

93 Rue de Crimée

Métro Laumière, bus 48,60,71

Contact : jpp.lejardinier@orange.fr

http://potonet.fr/

Jardin partagé Herold

Uniquement le samedi 27 septembre

Le

jardin partagé Hérold est un espace collaboratif où les habitants du quartier

peuvent cultiver des plantes, échanger des savoirs et renforcer les liens de la

communauté.

Ce

jardin fait partie du réseau des jardins partagés de Paris, qui promeut

l’agriculture urbaine et la participation citoyenne à travers des espaces verts

gérés par les résidents et toute personne souhaitant être adhérente à notre

association. L’objectif est de créer un environnement où chacun peut

s’impliquer dans la gestion d’un espace commun, tout en favorisant la

biodiversité en ville et en offrant une alternative à l’urbanisation massive.

10h

– 11h : Café compost – rencontre avec un maitre composteur pour échanger sur le compostage

de proximité. Sensibilisation au tri des biodéchets afin de permettre un retour

au sol de la matière organique. réservation par mail à

jardindebrouille@gmail.com



11 Rue Francis-Ponge

Metro : Ligne7b station Danube, TramT3b station Butte du chapeau rouge

Butte du chapeau rouge

Contact : jardindebrouille@gmail.com

https://www.debrouille.com/jardinherold/

https://www.instagram.com/debrouillecompagnie/

Jardin partagé Couleurs et senteurs

Uniquement le samedi 27 septembre de 14h à 17h

L’association

Travail et Vie gère, en lien avec les jardinier.ière.s, le jardin partagé

Couleurs et Senteurs situé au sein du parc Luc Hoffmann. Ce jardin est composé

de parcelles individuelles et d’espaces collectifs.

Atelier

dessin autour des oiseaux et un atelier bouturage.

Confection des bombes à graines à lancer dans le quartier

des bombes à graines à lancer dans le quartier

Réalisation d'un herbier avec les plantes du jardin.

d’un herbier avec les plantes du jardin.

De

plus, nous avons besoin d’aide pour terminer des mosaïques représentant les

activités du jardin.

Les

ateliers se termineront vers 17h.

Le jardin sera libre d’accès et vous pourrez vous y promener.

Passage Landowski

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Metro Lignes 2, 5, 7 station Stalingrad

Contact : laferme@travailetvie.org

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, apprenez à reconnaître les arbres, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les équipes de la Ville présentes au parc des Buttes Chaumont…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Jardin partagé Couleurs et senteurs Passage Landowski 75019 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862