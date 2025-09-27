Fête des jardins : le 20e fête la nature en ville Jardin de la Gare de Charonne PARIS

Fête des jardins : le 20e fête la nature en ville Jardin de la Gare de Charonne PARIS samedi 27 septembre 2025.

Jardin de la Gare de Charonne

Animations

et ateliers

Rempotage

Chamboule-tout pour les petits et les grands

Lancer de carnaval et du Cornhole

Toucher et les senteurs

Coloriage pour les enfants

Dégustation du vin de la vigne du parc de

Belleville

Visites

Visite du jardin et de sa biodiversité (hôtel à

insectes, fruitiers, bassins etc…)

insectes, fruitiers, bassins etc…) Stand accueil Stand « Grimper aux arbres » / L’arbre à Paris :

– Démonstration de grimpe et de déplacement dans les arbres

– Présentation du matériel utilisé dans le cadre du métier

d’arboriste-élagueur

– Préservation des arbres : présentation

de la surveillance sanitaire, la taille et le soin des arbres …

Dans des jardins partagés du 20e

Jardin partagé des haies

uniquement le samedi 27 septembre de 15h – 17h

Nous

sommes une association qui gère un jardin partagé ouvert aux habitants aux

mêmes heures que le jardin public Casque d’Or, dans lequel il est situé. Les

parcelles sont cultivées collectivement. Ce jardin partagé est accessible à

tous les habitants au titre du vivre ensemble.

Promenade libre et découverte du

jardin (sans réservation)

et découverte du jardin (sans réservation) Dégustation des récoltes de l’année (infusions, confitures, tarte …)

des récoltes de l’année (infusions, confitures, tarte …) Animations jeune public :

– Observation à la loupe des petites

bêtes trouvées dans le jardin

– Reconnaissance et dessin des plantes du

jardin (cadeaux pour tous les participants)



41, rue des Haies

métro Buzenval (ligne 9), Avron (ligne 2)

Contact : haies.partagees@gmail.com

Jardin partagé des Soupirs

samedi 27

et dimanche 28 septembre 14h30 – 19h

Un

jardin partagé qui partage plus qu’un jardin …

Rencontre

et visite libre

18 passage des soupirs

ligne 3 métro Gambetta, bus 26 et 96 arrêt

Pyrénées Ménilmontant

Contact : jardindessoupirs@gmail.com

https://jardindessoupirs.wordpress.com/

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00

Jardin de la Gare de Charonne 59 boulevard Davout 75020 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862