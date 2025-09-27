Fête des jardins : le 20e fête la nature en ville Jardin de la Gare de Charonne PARIS
Fête des jardins : le 20e fête la nature en ville Jardin de la Gare de Charonne PARIS samedi 27 septembre 2025.
Jardin de la Gare de Charonne
Animations
et ateliers
- Rempotage
- Chamboule-tout pour les petits et les grands
- Lancer de carnaval et du Cornhole
- Toucher et les senteurs
- Coloriage pour les enfants
- Dégustation du vin de la vigne du parc de
Belleville
Visites
- Visite du jardin et de sa biodiversité (hôtel à
insectes, fruitiers, bassins etc…)
- Stand accueil Stand « Grimper aux arbres » / L’arbre à Paris :
– Démonstration de grimpe et de déplacement dans les arbres
– Présentation du matériel utilisé dans le cadre du métier
d’arboriste-élagueur
– Préservation des arbres : présentation
de la surveillance sanitaire, la taille et le soin des arbres …
Dans des jardins partagés du 20e
Jardin partagé des haies
uniquement le samedi 27 septembre de 15h – 17h
Nous
sommes une association qui gère un jardin partagé ouvert aux habitants aux
mêmes heures que le jardin public Casque d’Or, dans lequel il est situé. Les
parcelles sont cultivées collectivement. Ce jardin partagé est accessible à
tous les habitants au titre du vivre ensemble.
- Promenade libre et découverte du
jardin (sans réservation)
- Dégustation des récoltes de l’année (infusions, confitures, tarte …)
- Animations jeune public :
– Observation à la loupe des petites
bêtes trouvées dans le jardin
– Reconnaissance et dessin des plantes du
jardin (cadeaux pour tous les participants)
41, rue des Haies
métro Buzenval (ligne 9), Avron (ligne 2)
Contact : haies.partagees@gmail.com
Jardin partagé des Soupirs
samedi 27
et dimanche 28 septembre 14h30 – 19h
Un
jardin partagé qui partage plus qu’un jardin …
Rencontre
et visite libre
18 passage des soupirs
ligne 3 métro Gambetta, bus 26 et 96 arrêt
Pyrénées Ménilmontant
Contact : jardindessoupirs@gmail.com
https://jardindessoupirs.wordpress.com/
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00
Jardin de la Gare de Charonne 59 boulevard Davout 75020 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862