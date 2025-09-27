Fête des jardins : le 5e fête la nature en ville Square des arènes de Lutèce et square Capitan PARIS
Fête des jardins : le 5e fête la nature en ville Square des arènes de Lutèce et square Capitan PARIS samedi 27 septembre 2025.
Square des Arènes de Lutèce
Animations
et ateliers
- Accueil et conseils horticoles
- Rempotage et tressage
- Informations sur les missions et le recrutement
des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Visites
guidées
- 15 h : Visite guidée des Arènes de Lutèce – Rendez-vous au stand des jardiniers
Jeux
- Jeu de la marelle autour du règlement des parcs
et jardins
- Jeu « Stop incivilités »
Lieu partiellement accessible
aux personnes à mobilité réduite
Observatoire Parisien de Biodiversité
- Atelier de
sensibilisation à la faune des Mares
Observatoire
Parisien de Biodiversité
Square
Capitan, 4 rue des Arènes
Lieu non accessible
aux personnes à mobilité réduite
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Square des arènes de Lutèce et square Capitan 4 rue des arènes 75005 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862