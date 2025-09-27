Fête des jardins : le 5e fête la nature en ville Square des arènes de Lutèce et square Capitan PARIS

Fête des jardins : le 5e fête la nature en ville Square des arènes de Lutèce et square Capitan PARIS samedi 27 septembre 2025.

Square des Arènes de Lutèce

Animations

et ateliers

Accueil et conseils horticoles

Rempotage et tressage

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Visites

guidées

15 h : Visite guidée des Arènes de Lutèce – Rendez-vous au stand des jardiniers

Jeux

Jeu de la marelle autour du règlement des parcs

et jardins

et jardins Jeu « Stop incivilités »

Lieu partiellement accessible

aux personnes à mobilité réduite

Observatoire Parisien de Biodiversité

Atelier de

sensibilisation à la faune des Mares

Observatoire

Parisien de Biodiversité

Square

Capitan, 4 rue des Arènes

Lieu non accessible

aux personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00

Square des arènes de Lutèce et square Capitan 4 rue des arènes 75005 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862