Fête des jardins : le 6e fête la nature en ville Square Félix Desruelles PARIS samedi 27 septembre 2025.

Square Félix Desruelles

Animations

et ateliers

Accueil et conseils horticoles

Rempotage

Taille et entretien des rosiers

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeu

Jeu de reconnaissance des plantes aromatiques

Activités

jeune public

Coloriage d’une frise sur la biodiversité et la

nature en ville

nature en ville Jeu de la marelle autour du règlement des parcs

et jardins

et jardins Jeu « Stop incivilités »

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Square Félix Desruelles 168 bis, boulevard Saint-Germain 75006 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862