Fête des jardins : le 7e fête la nature en ville Jardin des Missions étrangères paris samedi 27 septembre 2025.
Parc du Champ de Mars
Animations
et ateliers
- Rempotage
- Conseils de jardinage
- Informations sur les missions et le recrutement
des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Jeux
- reconnaissance olfactive et visuelle des
plantes aromatiques
- la marelle autour du règlement des parcs
et jardins
- « Stop incivilités »
NB : Réservation sur place conseillée
Le parc est accessible aux
personnes à mobilité réduite
Jardin des Missions Étrangères de Paris
Venez découvrir le jardin des Missions étrangères de Paris, habituellement fermé au public, exceptionnellement ouvert pour la Fête des jardins L’un des plus grands jardins privés de Paris.
Un hectare de verdure au cœur de Paris
Derrière les immeubles formant l’angle des rues
du Bac et de Babylone s’étend un jardin privé d’un hectare. Sa création remonte
au XVIIe siècle, époque de l’établissement du « séminaire
des Missions Etrangères » au 128 rue du Bac. Ce jardin a un accès direct sur la rue de Babylone,
laquelle doit son nom à Mgr Bernard de Sainte Thérèse qui, en 1638, fut nommé
évêque de Babylone (Irak actuel). Il avait fondé en ce lieu un séminaire
destiné à préparer des missionnaires pour des pays lointains. Mais trop
longtemps absent de Paris et sans doute mal secondé, l’évêque ne put jamais
faire fonctionner son séminaire. Il le céda à la Société naissante des «
Missions Etrangères » légalement reconnue en 1663 pour la formation de prêtres
et de laïcs français destinés aux Missions de l’Asie.
- 13h – 18h : Visite
libre
- 15 h : Visite guidée
Missions
Etrangères de Paris
30
rue de Babylone
Lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite
Métro
: Sèvres-Babylone / Saint François-Xavier
Contact : webmaster@missionsetrangeres.com
missionsetrangeres.com
https://www.instagram.com/mep_officiel/
https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis/
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Jardin des Missions étrangères 30 rue de Babylone 75007 paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862