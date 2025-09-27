Fête des jardins : le 7e fête la nature en ville Jardin des Missions étrangères paris

Fête des jardins : le 7e fête la nature en ville Jardin des Missions étrangères paris samedi 27 septembre 2025.

Parc du Champ de Mars

Animations

et ateliers

Rempotage

Conseils de jardinage

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

reconnaissance olfactive et visuelle des

plantes aromatiques

la marelle autour du règlement des parcs

et jardins

« Stop incivilités »

NB : Réservation sur place conseillée

Le parc est accessible aux

personnes à mobilité réduite

Jardin des Missions Étrangères de Paris

Venez découvrir le jardin des Missions étrangères de Paris, habituellement fermé au public, exceptionnellement ouvert pour la Fête des jardins L’un des plus grands jardins privés de Paris.

Un hectare de verdure au cœur de Paris

Derrière les immeubles formant l’angle des rues

du Bac et de Babylone s’étend un jardin privé d’un hectare. Sa création remonte

au XVIIe siècle, époque de l’établissement du « séminaire

des Missions Etrangères » au 128 rue du Bac. Ce jardin a un accès direct sur la rue de Babylone,

laquelle doit son nom à Mgr Bernard de Sainte Thérèse qui, en 1638, fut nommé

évêque de Babylone (Irak actuel). Il avait fondé en ce lieu un séminaire

destiné à préparer des missionnaires pour des pays lointains. Mais trop

longtemps absent de Paris et sans doute mal secondé, l’évêque ne put jamais

faire fonctionner son séminaire. Il le céda à la Société naissante des «

Missions Etrangères » légalement reconnue en 1663 pour la formation de prêtres

et de laïcs français destinés aux Missions de l’Asie.

13h – 18h : Visite

libre

15 h : Visite guidée

Missions

Etrangères de Paris

30

rue de Babylone

Lieu accessible aux

personnes à mobilité réduite

Métro

: Sèvres-Babylone / Saint François-Xavier

Contact : webmaster@missionsetrangeres.com

missionsetrangeres.com

https://www.instagram.com/mep_officiel/

https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis/

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Jardin des Missions étrangères 30 rue de Babylone 75007 paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862