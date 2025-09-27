Fête des jardins : le 8e fête la nature en ville Parc Monceau PARIS

Fête des jardins : le 8e fête la nature en ville Parc Monceau PARIS

Fête des jardins : le 8e fête la nature en ville Parc Monceau PARIS samedi 27 septembre 2025.

Parc Monceau

Animations
et ateliers

  • Création de godets en papier (pliage) et
    initiation au rempotage
  • Confection d’oiseaux à souhaits
  • Conseils de jardinage
  • Informations sur les missions et le recrutement
    des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Visites
guidées

Jeux

  • La marelle autour du règlement des parcs
    et jardins
  • « Stop incivilités »

Activités
jeune public

  • Jeu de piste avec un quizz sur le thème du jardinage et des questions sur historique
    du parc Monceau    . (en continu sur la
    journée).
  • Création
    de paysages et ou visages éphémères sur sable    , avec des éléments glanés dans le
    parc. NB : si groupe d’enfants,
    inscription préalable à l’accueil.

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00

Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles  75008 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862