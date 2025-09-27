Fête des jardins : le 8e fête la nature en ville Parc Monceau PARIS
Fête des jardins : le 8e fête la nature en ville Parc Monceau PARIS samedi 27 septembre 2025.
Parc Monceau
Animations
et ateliers
- Création de godets en papier (pliage) et
initiation au rempotage
- Confection d’oiseaux à souhaits
- Conseils de jardinage
- Informations sur les missions et le recrutement
des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Visites
guidées
- Visites
guidées autour des arbres remarquables (durée 1 h) :
– Samedi | 2 visites de prévues : à
14h30 et à 17h00,
– Dimanche | 3 visites de prévues : à
11h30, à 14h30 et à 17h00.
Jeux
- La marelle autour du règlement des parcs
et jardins
- « Stop incivilités »
Activités
jeune public
- Jeu de piste avec un quizz sur le thème du jardinage et des questions sur historique
du parc Monceau. (en continu sur la
journée).
- Création
de paysages et ou visages éphémères sur sable, avec des éléments glanés dans le
parc. NB : si groupe d’enfants,
inscription préalable à l’accueil.
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 PARIS
