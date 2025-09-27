Fête des jardins : le 8e fête la nature en ville Parc Monceau PARIS

Fête des jardins : le 8e fête la nature en ville Parc Monceau PARIS samedi 27 septembre 2025.

Parc Monceau

Animations

et ateliers

Création de godets en papier (pliage) et

initiation au rempotage

(pliage) Confection d’oiseaux à souhaits

Conseils de jardinage

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Visites

guidées

Visites

guidées autour des arbres remarquables (durée 1 h) :

– Samedi | 2 visites de prévues : à

14h30 et à 17h00,

– Dimanche | 3 visites de prévues : à

11h30, à 14h30 et à 17h00.

Jeux

La marelle autour du règlement des parcs

et jardins

« Stop incivilités »

Activités

jeune public

Jeu de piste avec un quizz sur le thème du jardinage et des questions sur historique

du parc Monceau . (en continu sur la

journée).

avec un quizz sur le . (en continu sur la journée). Création

de paysages et ou visages éphémères sur sable, avec des éléments glanés dans le

parc. NB : si groupe d’enfants,

inscription préalable à l’accueil.

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 PARIS

