Fête des jardins : le 9e fête la nature en ville Square Montholon PARIS samedi 27 septembre 2025.

Square Montholon

Animations

et ateliers

Création de godets en papier (pliage) et

initiation au rempotage

(pliage) Conseils horticoles

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

La marelle autour du règlement des parcs

et jardins

« Stop incivilités »

Le square est accessible aux

personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Square Montholon 2 rue Mayran 75009 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862