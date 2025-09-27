Fête des jardins : le 9e fête la nature en ville Square Montholon PARIS

Fête des jardins : le 9e fête la nature en ville Square Montholon PARIS samedi 27 septembre 2025.

Square Montholon

Animations
et ateliers

  • Création de godets en papier (pliage) et
    initiation au rempotage
  • Conseils horticoles
  • Informations sur les missions et le recrutement
    des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

  • La marelle autour du règlement des parcs
    et jardins
  • « Stop incivilités »

Le square est accessible aux
personnes à mobilité réduite

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Square Montholon 2 rue Mayran  75009 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862