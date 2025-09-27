Fête des jardins : Paris Centre fête la nature en ville Académie du climat Paris

Fête des jardins : Paris Centre fête la nature en ville Académie du climat Paris samedi 27 septembre 2025.

Square de la Tour Saint-Jacques

Animations

et ateliers

Rempotage

Conseils de culture des orchidées

Informations sur les missions et le recrutement

des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

Boite à senteurs

Fabrication de fleurs en papier

Jeu de la marelle civique autour du règlement

des parcs et jardins

des parcs et jardins Jeu de l’oie

« Stop incivilités »

Lieu accessible aux

personnes à mobilité réduite

À l’Académie du Climat

L’Académie du climat vous accueille samedi 27 septembre dans la cour de

l’Académie du Climat et ses salles, et dimanche 28 septembre sur la Place Baudoyer et dans

l’Académie du Climat.

Tout le week-end

Atelier

compostage avec DM Compost : venez découvrir les petites bêtes qui

transforment nos épluchures en bel engrais et apprendre à réduire vos déchets

par compostage, lombricompostage en les valorisant au jardin. – Tout public

coing de Paris : « Fabriquons nos propres confitures maison ». – Tout

public

biodiversité d’Ile-de-France avec PikPik Environnement : atelier de

sensibilisation sur les espèces animales et végétales qui sont dites « mal

aimées » (rats, pigeons, ronces). Test de connaissances et découverte de la

richesse de la biodiversité d’Ile de France. – Tout public

des végétaux avec l’École du Breuil : présentation des différentes

techniques de bouturage, avec des exemples de végétaux et illustrations. Les

participants pourront repartir avec des boutures. Tout public

pots ! » avec mademoiselle Joëlle : qu’est-ce qu’une plante, comment

faire pousser les plantes, comment les entretenir, les soigner, quels sont

leurs besoins – des conseils en jardinage, en soins des plantes : comment

traiter les maladies – sauver la biodiversité et le climat au niveau local,

national et mondial. + échanges et conseils : contez vos expériences sur

le végétal – Pourquoi aimez-vous les plantes ? Est-ce difficile de faire

pousser des plantes ? Pourquoi vous n’y arrivez pas ? Avez-vous la main verte ?

– Échanges entre les participants : vos expériences (plantes rencontrées lors

de vos vacances, celles étudiées à l’école (en SVT, …), plantes de la maison,

celles de la famille, …) – Quel avenir pour les plantes, le climat, la planète

? – « Dessine-moi une fleur ! » : pour ceux qui voudraient s’exprimer par le

dessin. – Tout public.

Samedi

uniquement

Atelier fresque de la

forêt avec All4Trees : atelier ludique et coopératif pour se former aux enjeux liés à la

préservation des forêts, et mieux comprendre les causes et les conséquences de

la déforestation, mais aussi comment agir à l’échelle individuelle et

collective pour limiter notre impact sur les forêts ! à partir de 15 ans.

forêt junior avec All4Trees : atelier ludique et coopératif pour

sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à la préservation des forêts, et mieux

comprendre comment nos modes de vie impactent les forêts, les conséquences de

la déforestation et identifier les actions individuelles et collectives qui

peuvent être mises en place pour réduire ces impacts. de 9 à 14

ans.

avec l’Académie du Climat : linogravure, atelier carnito

(carnet en papier réemployé), tampon biodiversité. – Tout public

récolte de graines et boutures avec Jardinot : information pour

savoir comment avoir des plantes gratuites et apprendre à récolter ses propres

graines et à faire des boutures. – Tout public.

du potage avec Jardinot : animation créée

pour permettre à chacun de se questionner sur les pratiques utilisées au jardin

et leur conséquence sur l’environnement, l’humain et la planète. – à

partir de 16 ans.

d’échanges avec Jardinot : faire se rencontrer les personnes

qui souhaitent agir pour un jardinage plus respectueux du vivant et de

l’environnement dans un moment d’échange et de partage d’expérience. À travers

cette journée, les participants pourront échanger avec des personnes qui

partagent leurs valeurs, envisager des actions autour du jardinage

éco-responsable, à travers des ateliers pratiques et des temps de formation et

découvrir les outils proposés par l’association pour les accompagner. – 60

personnes (Pépinière + Labo à prévoir pour sous-groupe). – Tout public.

Dimanche

uniquement

Balade botanique avec

l’Académie du Climat . – Tout public

végétale au maillet avec l’Académie du Climat . – Tout public.

les mamans sans frontières : « fondé ou moni (boule de

mil) ». – Tout public.

cabane des Associations : jeu sur la santé et

l’environnement / Climat. – Tout public.

avec la Maison Sport santé de Créteil : atelier intergénérationnel dans

l’idée de démontrer les bienfaits à la fois sur la santé physique et mentale du

jardinage et notre impact global sur l’environnement/Climat. Il sera animé par

le Docteur en géographie de l’environnement, Irfaan Burahee, Directeur de la

Maison sport-santé de Créteil et influenceur en agriculture urbaine (voir sa

page : https://www.instagram.com/le_micro_potager_urbain_ecolo/ ). – Tout

public.

avec Eau’Dyssée : parents et enfants vont retracer le cycle naturel de l’eau et le

cycle anthropique de l’eau grâce à un plateau puzzle. Tout public – format

familial.

bijoux avec Les couleurs du bonheur : création

de bracelets « aux couleurs du jardin et des petits insectes » en perles de

rocaille en verre. – A partir d’environ 5 ou 6 ans seul sinon aidé d’un adulte.

chouettes vies bas carbone” avec Delphine Grinberg – animatrice : en manipulant

des cartes et des rubans, les enfants composent l’énorme empreinte carbone de

Maxi-Chou et la minuscule empreinte de Mini-Chou. Ils les comparent à des

empreintes réelles dans le monde, et se projettent dans le futur lorsqu’ils

seront adultes. Ils répondront à un défi : se créer une chouette vie bas

carbone avec des activités qu’ils aiment. Ils repartiront avec des repères

solides pour comprendre le problème climatique et imaginer des vies

enthousiasmantes qui émettent très peu de CO2. – à partir de 8 ans.

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…la préservation et au développement de la biodiversité…

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862