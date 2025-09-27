Fête des jardins : Paris Centre fête la nature en ville Académie du climat Paris
Fête des jardins : Paris Centre fête la nature en ville Académie du climat Paris samedi 27 septembre 2025.
Square de la Tour Saint-Jacques
Animations
et ateliers
- Rempotage
- Conseils de culture des orchidées
- Informations sur les missions et le recrutement
des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale
Jeux
- Boite à senteurs
- Fabrication de fleurs en papier
- Jeu de la marelle civique autour du règlement
des parcs et jardins
- Jeu de l’oie
« Stop incivilités »
Lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite
À l’Académie du Climat
L’Académie du climat vous accueille samedi 27 septembre dans la cour de
l’Académie du Climat et ses salles, et dimanche 28 septembre sur la Place Baudoyer et dans
l’Académie du Climat.
Tout le week-end
- Atelier
compostage avec DM Compost : venez découvrir les petites bêtes qui
transforment nos épluchures en bel engrais et apprendre à réduire vos déchets
par compostage, lombricompostage en les valorisant au jardin. – Tout public
- Atelier Cuisine avec un
coing de Paris : « Fabriquons nos propres confitures maison ». – Tout
public
- Atelier sur la
biodiversité d’Ile-de-France avec PikPik Environnement : atelier de
sensibilisation sur les espèces animales et végétales qui sont dites « mal
aimées » (rats, pigeons, ronces). Test de connaissances et découverte de la
richesse de la biodiversité d’Ile de France. – Tout public
- Atelier multiplication
des végétaux avec l’École du Breuil : présentation des différentes
techniques de bouturage, avec des exemples de végétaux et illustrations. Les
participants pourront repartir avec des boutures. Tout public
- Atelier « A vos petits
pots ! » avec mademoiselle Joëlle : qu’est-ce qu’une plante, comment
faire pousser les plantes, comment les entretenir, les soigner, quels sont
leurs besoins – des conseils en jardinage, en soins des plantes : comment
traiter les maladies – sauver la biodiversité et le climat au niveau local,
national et mondial. + échanges et conseils : contez vos expériences sur
le végétal – Pourquoi aimez-vous les plantes ? Est-ce difficile de faire
pousser des plantes ? Pourquoi vous n’y arrivez pas ? Avez-vous la main verte ?
– Échanges entre les participants : vos expériences (plantes rencontrées lors
de vos vacances, celles étudiées à l’école (en SVT, …), plantes de la maison,
celles de la famille, …) – Quel avenir pour les plantes, le climat, la planète
? – « Dessine-moi une fleur ! » : pour ceux qui voudraient s’exprimer par le
dessin. – Tout public.
Samedi
uniquement
- Atelier fresque de la
forêt avec All4Trees : atelier ludique et coopératif pour se former aux enjeux liés à la
préservation des forêts, et mieux comprendre les causes et les conséquences de
la déforestation, mais aussi comment agir à l’échelle individuelle et
collective pour limiter notre impact sur les forêts ! à partir de 15 ans.
- Atelier fresque de la
forêt junior avec All4Trees : atelier ludique et coopératif pour
sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à la préservation des forêts, et mieux
comprendre comment nos modes de vie impactent les forêts, les conséquences de
la déforestation et identifier les actions individuelles et collectives qui
peuvent être mises en place pour réduire ces impacts. de 9 à 14
ans.
- Ateliers biodiversité
avec l’Académie du Climat : linogravure, atelier carnito
(carnet en papier réemployé), tampon biodiversité. – Tout public
- Atelier
récolte de graines et boutures avec Jardinot : information pour
savoir comment avoir des plantes gratuites et apprendre à récolter ses propres
graines et à faire des boutures. – Tout public.
- Fresque
du potage avec Jardinot : animation créée
pour permettre à chacun de se questionner sur les pratiques utilisées au jardin
et leur conséquence sur l’environnement, l’humain et la planète. – à
partir de 16 ans.
- Journée de rencontre et
d’échanges avec Jardinot : faire se rencontrer les personnes
qui souhaitent agir pour un jardinage plus respectueux du vivant et de
l’environnement dans un moment d’échange et de partage d’expérience. À travers
cette journée, les participants pourront échanger avec des personnes qui
partagent leurs valeurs, envisager des actions autour du jardinage
éco-responsable, à travers des ateliers pratiques et des temps de formation et
découvrir les outils proposés par l’association pour les accompagner. – 60
personnes (Pépinière + Labo à prévoir pour sous-groupe). – Tout public.
Dimanche
uniquement
- Balade botanique avec
l’Académie du Climat. – Tout public
- Atelier impression
végétale au maillet avec l’Académie du Climat. – Tout public.
- Atelier culinaire avec
les mamans sans frontières : « fondé ou moni (boule de
mil) ». – Tout public.
- Jeu de l’oie avec la
cabane des Associations : jeu sur la santé et
l’environnement / Climat. – Tout public.
- Atelier Jardiner Santé
avec la Maison Sport santé de Créteil : atelier intergénérationnel dans
l’idée de démontrer les bienfaits à la fois sur la santé physique et mentale du
jardinage et notre impact global sur l’environnement/Climat. Il sera animé par
le Docteur en géographie de l’environnement, Irfaan Burahee, Directeur de la
Maison sport-santé de Créteil et influenceur en agriculture urbaine (voir sa
page : https://www.instagram.com/le_micro_potager_urbain_ecolo/ ). – Tout
public.
- Atelier fresque de l’eau
avec Eau’Dyssée : parents et enfants vont retracer le cycle naturel de l’eau et le
cycle anthropique de l’eau grâce à un plateau puzzle. Tout public – format
familial.
- Atelier
bijoux avec Les couleurs du bonheur : création
de bracelets « aux couleurs du jardin et des petits insectes » en perles de
rocaille en verre. – A partir d’environ 5 ou 6 ans seul sinon aidé d’un adulte.
- Animation “Inventons nos
chouettes vies bas carbone” avec Delphine Grinberg – animatrice : en manipulant
des cartes et des rubans, les enfants composent l’énorme empreinte carbone de
Maxi-Chou et la minuscule empreinte de Mini-Chou. Ils les comparent à des
empreintes réelles dans le monde, et se projettent dans le futur lorsqu’ils
seront adultes. Ils répondront à un défi : se créer une chouette vie bas
carbone avec des activités qu’ils aiment. Ils repartiront avec des repères
solides pour comprendre le problème climatique et imaginer des vies
enthousiasmantes qui émettent très peu de CO2. – à partir de 8 ans.
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…la préservation et au développement de la biodiversité…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862