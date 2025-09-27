Fête des jardins : Paris Centre fête la nature en ville Académie du climat Paris

Fête des jardins : Paris Centre fête la nature en ville Académie du climat Paris samedi 27 septembre 2025.

Square de la Tour Saint-Jacques

Animations
et ateliers

  • Rempotage
  • Conseils de culture des orchidées
  • Informations sur les missions et le recrutement
    des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la Police Municipale

Jeux

  • Boite à senteurs
  • Fabrication de fleurs en papier
  • Jeu de la marelle civique autour du règlement
    des parcs et jardins
  • Jeu de l’oie
    « Stop incivilités »

Lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite

À l’Académie du Climat

L’Académie du climat vous accueille samedi 27 septembre dans la cour de
l’Académie du Climat et ses salles, et dimanche 28 septembre sur la Place Baudoyer et dans
l’Académie du Climat.

Tout le week-end

  • Atelier
    compostage avec DM Compost     : venez découvrir les petites bêtes qui
    transforment nos épluchures en bel engrais et apprendre à réduire vos déchets
    par compostage, lombricompostage en les valorisant au jardin. – Tout public
  • Atelier Cuisine avec un
    coing de Paris     : « Fabriquons nos propres confitures maison ». – Tout
    public
  • Atelier sur la
    biodiversité d’Ile-de-France avec PikPik Environnement     : atelier de
    sensibilisation sur les espèces animales et végétales qui sont dites « mal
    aimées » (rats, pigeons, ronces). Test de connaissances et découverte de la
    richesse de la biodiversité d’Ile de France. – Tout public
  • Atelier multiplication
    des végétaux avec l’École du Breuil     : présentation des différentes
    techniques de bouturage, avec des exemples de végétaux et illustrations. Les
    participants pourront repartir avec des boutures. Tout public
  • Atelier « A vos petits
    pots ! » avec mademoiselle Joëlle     : qu’est-ce qu’une plante, comment
    faire pousser les plantes, comment les entretenir, les soigner, quels sont
    leurs besoins – des conseils en jardinage, en soins des plantes : comment
    traiter les maladies – sauver la biodiversité et le climat au niveau local,
    national et mondial. + échanges et conseils : contez vos expériences sur
    le végétal – Pourquoi aimez-vous les plantes ? Est-ce difficile de faire
    pousser des plantes ? Pourquoi vous n’y arrivez pas ? Avez-vous la main verte ?
    – Échanges entre les participants : vos expériences (plantes rencontrées lors
    de vos vacances, celles étudiées à l’école (en SVT, …), plantes de la maison,
    celles de la famille, …) – Quel avenir pour les plantes, le climat, la planète
    ? – « Dessine-moi une fleur ! » : pour ceux qui voudraient s’exprimer par le
    dessin. – Tout public.

Samedi
uniquement

  • Atelier fresque de la
    forêt avec All4Trees     : atelier ludique et coopératif pour se former aux enjeux liés à la
    préservation des forêts, et mieux comprendre les causes et les conséquences de
    la déforestation, mais aussi comment agir à l’échelle individuelle et
    collective pour limiter notre impact sur les forêts ! à partir de 15 ans.
  • Atelier fresque de la
    forêt junior avec All4Trees     : atelier ludique et coopératif pour
    sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à la préservation des forêts, et mieux
    comprendre comment nos modes de vie impactent les forêts, les conséquences de
    la déforestation et identifier les actions individuelles et collectives qui
    peuvent être mises en place pour réduire ces impacts. de 9 à 14
    ans.
  • Ateliers biodiversité
    avec l’Académie du Climat     : linogravure, atelier carnito
    (carnet en papier réemployé), tampon biodiversité. – Tout public
  • Atelier
    récolte de graines et boutures avec Jardinot     : information pour
    savoir comment avoir des plantes gratuites et apprendre à récolter ses propres
    graines et à faire des boutures. – Tout public.
  • Fresque
    du potage avec Jardinot     : animation créée
    pour permettre à chacun de se questionner sur les pratiques utilisées au jardin
    et leur conséquence sur l’environnement, l’humain et la planète. – à
    partir de 16 ans.
  • Journée de rencontre et
    d’échanges avec Jardinot     : faire se rencontrer les personnes
    qui souhaitent agir pour un jardinage plus respectueux du vivant et de
    l’environnement dans un moment d’échange et de partage d’expérience. À travers
    cette journée, les participants pourront échanger avec des personnes qui
    partagent leurs valeurs, envisager des actions autour du jardinage
    éco-responsable, à travers des ateliers pratiques et des temps de formation et
    découvrir les outils proposés par l’association pour les accompagner. – 60
    personnes (Pépinière + Labo à prévoir pour sous-groupe). – Tout public.

Dimanche
uniquement

  • Balade botanique avec
    l’Académie du Climat    . – Tout public
  • Atelier impression
    végétale au maillet avec l’Académie du Climat    . – Tout public.
  • Atelier culinaire avec
    les mamans sans frontières     : « fondé ou moni (boule de
    mil) ». – Tout public.
  • Jeu de l’oie avec la
    cabane des Associations     : jeu sur la santé et
    l’environnement / Climat. – Tout public.
  • Atelier Jardiner Santé
    avec la Maison Sport santé de Créteil     : atelier intergénérationnel dans
    l’idée de démontrer les bienfaits à la fois sur la santé physique et mentale du
    jardinage et notre impact global sur l’environnement/Climat. Il sera animé par
    le Docteur en géographie de l’environnement, Irfaan Burahee, Directeur de la
    Maison sport-santé de Créteil et influenceur en agriculture urbaine (voir sa
    page : https://www.instagram.com/le_micro_potager_urbain_ecolo/ ). – Tout
    public.
  • Atelier fresque de l’eau
    avec Eau’Dyssée     : parents et enfants vont retracer le cycle naturel de l’eau et le
    cycle anthropique de l’eau grâce à un plateau puzzle. Tout public – format
    familial.
  • Atelier
    bijoux avec Les couleurs du bonheur     : création
    de bracelets « aux couleurs du jardin et des petits insectes » en perles de
    rocaille en verre. – A partir d’environ 5 ou 6 ans seul sinon aidé d’un adulte.
  • Animation “Inventons nos
    chouettes vies bas carbone” avec Delphine Grinberg – animatrice     : en manipulant
    des cartes et des rubans, les enfants composent l’énorme empreinte carbone de
    Maxi-Chou et la minuscule empreinte de Mini-Chou. Ils les comparent à des
    empreintes réelles dans le monde, et se projettent dans le futur lorsqu’ils
    seront adultes. Ils répondront à un défi : se créer une chouette vie bas
    carbone avec des activités qu’ils aiment. Ils repartiront avec des repères
    solides pour comprendre le problème climatique et imaginer des vies
    enthousiasmantes qui émettent très peu de CO2. – à partir de 8 ans.

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville…la préservation et au développement de la biodiversité…
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Académie du climat 2 place Baudoyer  75004 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862