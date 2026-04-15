Haut-Clocher

Fête des jardins vente de plants et animations

Route de Dolving Champ du Ver Luisant Haut-Clocher Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

A l’occasion de la fête des jardins, le Champ du Ver Luisant vous ouvre ses portes ! Vous pouvez commander vos plants sur internet et venir les chercher à cette occasion ! Il y aura aussi des balades à dos d’ânes, de la vente de légumes et autres produits de fermes biolocales, une buvette et la possibilité de visiter la ferme.Tout public

0 .

Route de Dolving Champ du Ver Luisant Haut-Clocher 57400 Moselle Grand Est +33 6 30 33 24 40 lechampduverluisant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Champ du Ver Luisant is opening its doors for the Garden Festival! You can order your plants online and pick them up on the day! There will also be donkey rides, sales of vegetables and other products from biolocal farms, a refreshment stand and the chance to visit the farm.

L’événement Fête des jardins vente de plants et animations Haut-Clocher a été mis à jour le 2026-04-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG