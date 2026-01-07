Fête des jeux à Thaon-les-Vosges Face à l’église Thaon-les-Vosges

Fête des jeux à Thaon-les-Vosges

Face à l’église 1 Place de la Victoire Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-15

L’association Dés, Pions & Cie organise

une journée JEUX DE SOCIETE le dimanche 15 février 2026

à la salle Verdun de Thaon-les-Vosges,

de 10h à 18h (face à l’église).

Seul, en famille ou entre amis, venez jouer avec nous et découvrir de nouveaux jeux de société !

Nous mettons une grande variété de jeux à votre disposition (jeux d’ambiance, jeux de plateau) et nos bénévoles se proposent de vous les expliquer.

Tout public Entrée gratuite Parking gratuit à proximité

Buvette et petite restauration Tombola (des jeux à gagner)

Fête des jeux de société entrée gratuite tout public L’association Dés, Pions et Cie met de nombreux jeux à votre disposition pour tous les âges. Les bénévoles mettent en place et expliquent les règles du jeu. Tombola Crêpes et boissonsTout public

Face à l’église 1 Place de la Victoire Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 71 73 35 67

English :

The association Dés, Pions & Cie organizes

a BOARD GAMES day on Sunday, February 15, 2026

at the Verdun hall in Thaon-les-Vosges,

from 10am to 6pm (opposite the church).

Alone, with family or friends, come and play with us and discover new board games!

We’ll have a wide range of games available for you to play, including board games, and our volunteers will be on hand to explain them to you.

Open to all Free admission Free parking nearby

Refreshments and snacks Tombola (games to be won)

Brief description of the event:

Board games festival free admission open to all The Dice, Pawns and Co. association offers a wide range of games for all ages. Volunteers set up the games and explain the rules. Tombola Pancakes and drinks

