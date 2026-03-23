Fête des jeux Salle des fêtes Avéron-Bergelle

Fête des jeux

Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 23:59:00

Date(s) :

2026-05-02

La Taverne Ludique vous donne rendez-vous pour une journée (et soirée) entièrement dédiée aux jeux de société.

Que vous soyez débutant ou expert, joueur occasionnel ou passionné, il y en aura pour tous les goûts jeux d’ambiance, jeux familiaux, jeux experts.

Nos bénévoles seront là pour vous accueillir, vous expliquer les règles et jouer avec vous. Pas besoin d’être initié — on s’occupe de tout.

Buvette & Food Truck sur place pour profiter de la journée dans les meilleures conditions.

Un événement accessible depuis Nogaro, Aignan, Eauze et toute la région. Venez seul, en famille ou entre amis — vous repartirez forcément avec un coup de cœur ludique.

La Taverne ludique, le plaisir de jouer, c’est une association qui a pour but d’offrir un grand moment de plaisirs ludiques à tous ceux qui souhaitent se divertir autour d’un bon jeu de société. .

Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 7 49 83 32 66 taverneludique32@gmail.com

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English :

Taverne Ludique invites you to a day (and evening) dedicated entirely to board games.

Whether you’re a beginner or an expert, an occasional player or an enthusiast, there’ll be something for everyone: atmospheric games, family games, expert games.

Our volunteers will be there to welcome you, explain the rules and play with you. No need to be a beginner? we’ll take care of everything.

Refreshments & Food Truck on site to make the most of the day.

An event accessible from Nogaro, Aignan, Eauze and the whole region. Come alone, with your family or friends? you’re bound to leave with a playful crush.

L’événement Fête des jeux Avéron-Bergelle a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65