Fête des jeux Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac

Fête des jeux

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Rejoignez-nous pour un moment de convivialité autour des jeux de société !

De nombreux jeux vous attendront sur place.

Si vous souhaitez nous faire découvrir votre jeu préféré, n’hésitez pas apportez-le !

Restauration en auberge espagnole partagez avec nous un plat et une boisson. .

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 35 06 39 lagoraasso33140@hotmail.com

