Fête des jeux Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac

Fête des jeux
Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Rejoignez-nous pour un moment de convivialité autour des jeux de société !
De nombreux jeux vous attendront sur place.
Si vous souhaitez nous faire découvrir votre jeu préféré, n’hésitez pas apportez-le !
Restauration en auberge espagnole partagez avec nous un plat et une boisson. .
Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 35 06 39 lagoraasso33140@hotmail.com
