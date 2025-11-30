Fête des Jeux de Société Thaon-les-Vosges
Fête des Jeux de Société Thaon-les-Vosges dimanche 30 novembre 2025.
Fête des Jeux de Société
Thaon-les-Vosges Vosges
Gratuit
Dimanche 2025-11-30 10:00:00
2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
L’association Dés, Pions & Cie organise une journée JEUX DE SOCIETE à la salle Verdun de Thaon-les-Vosges (face à l’église).
Seul, en famille ou entre amis, venez jouer avec nous et découvrir de nouveaux jeux de société !
Nous mettons une grande variété de jeux à votre disposition (jeux d’ambiance, jeux de plateau) et nos bénévoles se proposent de vous les expliquer.
Tout public Entrée gratuite Parking gratuit à proximité
Buvette et petite restauration Tombola (des jeux à gagner)Tout public
Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 71 73 35 67
English :
The association Dés, Pions & Cie is organizing a JEUX DE SOCIETE day at the Salle Verdun in Thaon-les-Vosges (opposite the church).
Alone, with family or friends, come and play with us and discover new board games!
We’ve got a wide range of games for you to choose from, and our volunteers will be happy to explain them to you.
Open to all Free admission Free parking nearby
Refreshments and snacks Tombola (games to be won)
German :
Der Verein Dés, Pions & Cie organisiert einen Tag JEUX DE SOCIETE (Gesellschaftsspiele) im Salle Verdun in Thaon-les-Vosges (gegenüber der Kirche).
Ob allein, mit der Familie oder mit Freunden, spielen Sie mit uns und entdecken Sie neue Gesellschaftsspiele!
Wir stellen Ihnen eine große Auswahl an Spielen zur Verfügung (Stimmungsspiele, Brettspiele) und unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer erklären sie Ihnen gerne.
Jedermann Freier Eintritt Kostenlose Parkplätze in der Nähe
Getränke und kleine Snacks Tombola (Spiele zu gewinnen)
Italiano :
L’associazione Dés, Pions & Cie organizza una giornata di giochi da tavolo presso la Salle Verdun di Thaon-les-Vosges (di fronte alla chiesa).
Da soli, in famiglia o con gli amici, venite a giocare con noi e a scoprire nuovi giochi da tavolo!
Abbiamo una vasta gamma di giochi tra cui scegliere, tra cui giochi d’atmosfera e giochi da tavolo, e i nostri volontari saranno a disposizione per spiegarveli.
Aperto a tutti Ingresso gratuito Parcheggio gratuito nelle vicinanze
Rinfreschi e spuntini Tombola (giochi in palio)
Espanol :
La asociación Dés, Pions & Cie organiza una jornada de JUEGOS DE TABLERO en la Salle Verdun de Thaon-les-Vosges (frente a la iglesia).
Solo, en familia o con amigos, venga a jugar con nosotros y descubra nuevos juegos de mesa
Le proponemos una amplia gama de juegos, tanto de atmósfera como de mesa, y nuestros voluntarios estarán a su disposición para explicárselos.
Abierto a todos Entrada gratuita Aparcamiento gratuito en las inmediaciones
Refrescos y tentempiés Tómbola (juegos para ganar)
L’événement Fête des Jeux de Société Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2025-10-29 par OT EPINAL ET SA REGION