Fête des jeux Sébazac-Concourès

Fête des jeux

Avenue Tabardel Sébazac-Concourès Aveyron

7 ème FÊTE DES JEUX a SEBAZAC, le Dimanche 2 Novembre de 14h A 18h.

Salle de la Doline et Gymnase SEBAZAC

Des jeux pour tous, en accès libre jeux coopératifs, jeux de société, LEGOS à gogo, escape games, grands jeux, espace pour les plus petits. Pour les petits et les grands, seul, en famille. .

Avenue Tabardel Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie landesmylene@gmail.com

English :

7 th GAMES FESTIVAL in SEBAZAC, Sunday November 2 from 2pm to 6pm.

Salle de la Doline and Gymnase SEBAZAC

German :

7. SPIELFEST in SEBAZAC, am Sonntag, den 2. November von 14h bis 18h.

Salle de la Doline und Turnhalle SEBAZAC

Italiano :

7° FESTIVAL DEI GIOCHI a SEBAZAC, domenica 2 novembre dalle 14.00 alle 18.00.

Salle de la Doline e Gymnase SEBAZAC

Espanol :

7ª FIESTA DE LOS JUEGOS en SEBAZAC, domingo 2 de noviembre de 14:00 a 18:00 h.

Sala de la Dolina y Gimnasio SEBAZAC

