Fête des jeux Sébazac-Concourès
Fête des jeux Sébazac-Concourès dimanche 2 novembre 2025.
Fête des jeux
Avenue Tabardel Sébazac-Concourès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
7 ème FÊTE DES JEUX a SEBAZAC, le Dimanche 2 Novembre de 14h A 18h.
Salle de la Doline et Gymnase SEBAZAC
Des jeux pour tous, en accès libre jeux coopératifs, jeux de société, LEGOS à gogo, escape games, grands jeux, espace pour les plus petits. Pour les petits et les grands, seul, en famille. .
Avenue Tabardel Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie landesmylene@gmail.com
English :
7 th GAMES FESTIVAL in SEBAZAC, Sunday November 2 from 2pm to 6pm.
Salle de la Doline and Gymnase SEBAZAC
German :
7. SPIELFEST in SEBAZAC, am Sonntag, den 2. November von 14h bis 18h.
Salle de la Doline und Turnhalle SEBAZAC
Italiano :
7° FESTIVAL DEI GIOCHI a SEBAZAC, domenica 2 novembre dalle 14.00 alle 18.00.
Salle de la Doline e Gymnase SEBAZAC
Espanol :
7ª FIESTA DE LOS JUEGOS en SEBAZAC, domingo 2 de noviembre de 14:00 a 18:00 h.
Sala de la Dolina y Gimnasio SEBAZAC
L’événement Fête des jeux Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2025-10-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)