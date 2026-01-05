Fête des Jonquilles Le bourg Donzy

Fête des Jonquilles

Le bourg La Grande Brosse Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 06:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

La Fête des Jonquilles est une brocante dans les rues du village de la Grande Brosse. De nombreux exposants particuliers ou professionnels seront là pour la journée. Sur place également animation musicale avec la Lyre Donziaise, exposition de véhicules anciens, restauration rapide et buvette. Organisé par la Confrérie de Saint Eloi des Brosses. .

Le bourg La Grande Brosse Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 61 40 16

