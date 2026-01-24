Fête des jonquilles Nottonville

Fête des jonquilles

2026-03-08

Venez profiter d’une journée en plein air, entouré(e) de la beauté printanière des jonquilles.

La Fête des Jonquilles met les femmes à l’honneur à travers une exposition en plein air installée dans le parc du Petit Château de la Brosse. Plusieurs allées thématiques invitent à réfléchir à la place des femmes dans le monde et en France, à travers des panneaux pédagogiques. Une allée présente des portraits de grandes figures féminines qui ont fait progresser la cause des femmes. Une autre met en lumière des habitantes du territoire, grâce à des photos et des témoignages recueillis pour l’occasion. Le projet est participatif chacun peut proposer des idées, contribuer aux contenus ou aider à l’installation, pour une visite à la fois poétique, engagée et familiale. 0 .

Come and enjoy a day outdoors, surrounded by the spring beauty of daffodils.

