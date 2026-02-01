Fête des Jonquilles Suivre le fléchage Sigy-le-Châtel
Fête des Jonquilles Suivre le fléchage Sigy-le-Châtel dimanche 22 février 2026.
Fête des Jonquilles
Suivre le fléchage Pré des Jonquilles Sigy-le-Châtel Saône-et-Loire
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-03-01
2026-02-22 2026-03-01
Venez cueillir les Jonquilles de Sigy-le-Châtel ! Les bénévoles du Foyer Rural vous accueillent sur un site rénové, avec sa buvette et ses traditionnelles gaufres à l’ancienne.
Promenez-vous en famille dans les bois et ramenez de magnifiques bouquets ! .
Suivre le fléchage Pré des Jonquilles Sigy-le-Châtel 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 68 42 17 jacques.beaumier@gmail.com
