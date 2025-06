Fête des Junies Les Junies 4 juillet 2025 07:00

Lot

Fête des Junies Le bourg Les Junies Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04

Cette année encore, venez passer un bon moment aux Junies.

Vendredi 4 juillet:

20h00: Soirée taureau mécanique animée par DJ’Eric

Saucisse frites et buvette

Samedi 5 juillet:

20h00: Repas dansant. Réservation obligatoire pour le repas avant le 2 juillet. Apportez vos couverts. Animé par l’orchestre Next

Entrée

Rougail saucisse

Fromage

Dessert

Dimanche 6 juillet:

12h00: Dépôt de gerbe au monument aux morts

Apéritif

16h00: Pétanque et fléchettes

20h00: Repas sur réservation avant le 2 juillet. Apportez vos couverts.

Assiette juniquoise

Dessert 20 .

Le bourg

Les Junies 46150 Lot Occitanie

English :

Come and have a good time at Les Junies again this year.

German :

Verbringen Sie auch dieses Jahr wieder eine gute Zeit in Les Junies.

Italiano :

Anche quest’anno venite a divertirvi a Les Junies.

Espanol :

Ven a pasarlo en grande en Les Junies de nuevo este año.

L’événement Fête des Junies Les Junies a été mis à jour le 2025-06-20 par OT CVL Vignoble