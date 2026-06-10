Fête des kivas Val-d’Épy
Fête des kivas Val-d’Épy samedi 4 juillet 2026.
Val-d’Épy
Fête des kivas
Val-d’Épy Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
La fête des kiva revient ces 4 & 5 juillet !
Au programme
– exposition de kiva et tracteurs Renault
– démonstrations
– marché artisanal
– tombola
– diner concert le samedi soir à partir de 20 h 30
Buvette
Repas samedi et dimanche midi
Entrée gratuite
Pour exposer ou participer
Contacts 06 65 15 04 11 ou au 06 03 87 44 72 .
Val-d’Épy 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 87 44 72
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English : Fête des kivas
L’événement Fête des kivas Val-d’Épy a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA