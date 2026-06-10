Val-d’Épy

Fête des kivas

Val-d’Épy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

La fête des kiva revient ces 4 & 5 juillet !

Au programme

– exposition de kiva et tracteurs Renault

– démonstrations

– marché artisanal

– tombola

– diner concert le samedi soir à partir de 20 h 30

Buvette

Repas samedi et dimanche midi

Entrée gratuite

Pour exposer ou participer

Contacts 06 65 15 04 11 ou au 06 03 87 44 72 .

Val-d’Épy 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 87 44 72

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English : Fête des kivas

L’événement Fête des kivas Val-d’Épy a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA