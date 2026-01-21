Fête des Laboureurs Chatuzange-le-Goubet
Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 22 – 22 – 30 EUR
22 euros ; repas 13h30
30 euros ; repas 21h
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-23
2026-02-21
Découvrez la fête des laboureurs à Chatuzange le Goubet.
+33 6 42 37 85 71 latulipe26@orange.fr
English :
Discover the ploughmen’s festival at Chatuzange le Goubet.
