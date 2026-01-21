Fête des Laboureurs

Village de Chatuzange le Goubet Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 22 – 22 – 30 EUR

22 euros ; repas 13h30

30 euros ; repas 21h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-21

Découvrez la fête des laboureurs à Chatuzange le Goubet.

.

Village de Chatuzange le Goubet Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 37 85 71 latulipe26@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the ploughmen’s festival at Chatuzange le Goubet.

L’événement Fête des Laboureurs Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-01-19 par Valence Romans Tourisme