Fête des laboureurs Salle des Fêtes Jaillans

Fête des laboureurs

Salle des Fêtes Route de Beauregard Jaillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-14

Le Comité des fêtes de Jaillans organise la fête des laboureurs et espère vous y voir nombreux ! Au programme bals, fêtes foraines, concerts et plus encore !

.

Salle des Fêtes Route de Beauregard Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 89 37 09 cdfjaillans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Jaillans is organizing the fête des laboureurs and hopes to see many of you there! On the program: dances, funfairs, concerts and more!

L’événement Fête des laboureurs Jaillans a été mis à jour le 2026-02-05 par Valence Romans Tourisme