Fête des laboureurs Salle des Fêtes Jaillans
Salle des Fêtes Route de Beauregard Jaillans Drôme
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-17
2026-03-14
Le Comité des fêtes de Jaillans organise la fête des laboureurs et espère vous y voir nombreux ! Au programme bals, fêtes foraines, concerts et plus encore !
Salle des Fêtes Route de Beauregard Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 89 37 09 cdfjaillans@gmail.com
English :
The Comité des fêtes de Jaillans is organizing the fête des laboureurs and hopes to see many of you there! On the program: dances, funfairs, concerts and more!
