Fête des lanternes Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye

Fête des lanternes

Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Fête des Lanternes avec de 14h-17h: Ateliers confection des lampions et maquillage suivie à partir de 17h30 d’une Marche aux Lampions. Organisé en soutien à la MAM La Maison Dei Bambini

.

Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 contact@mjcninichaize.org

English :

Lantern Festival from 2pm to 5pm: Lantern-making and face-painting workshops, followed by a Lantern Walk from 5:30pm. Organized in support of the MAM La Maison Dei Bambini

German :

Laternenfest mit 14-17 Uhr: Workshops zur Herstellung von Lampions und Schminken, gefolgt von einem Laternenmarsch ab 17:30 Uhr. Organisiert zur Unterstützung des MAM La Maison Dei Bambini

Italiano :

Festa delle lanterne con laboratori di creazione di lanterne e pittura del viso dalle 14.00 alle 17.00, seguiti da una passeggiata con le lanterne dalle 17.30. Organizzato a sostegno di MAM La Maison Dei Bambini

Espanol :

Festival de farolillos con talleres de fabricación de farolillos y pintura de caras de 14:00 a 17:00, seguidos de un paseo de farolillos a partir de las 17:30. Organizado en apoyo de MAM La Maison Dei Bambini

L’événement Fête des lanternes Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme