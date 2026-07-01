Informations pratiques

Le Mesnil-sous-Jumièges

Fête des lanternes Base de Loisirs de Jumièges Le Mesnil

4 Route du Manoir Le Mesnil-sous-Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Le samedi 18 juillet, de 18h à 23h, vivez une soirée magique à la Base de loisirs de Jumièges Le Mesnil. En famille ou entre amis, déposez votre lanterne sur l’eau et participez à un spectacle lumineux unique, symbole d’espoir, de partage et de convivialité.

Restauration sur place ! ??

Qu’est-ce que la Fête Des Lanternes ?

La Fête Des Lanternes est une expérience véritablement enchanteresse où familles, amis et communautés se réunissent pour célébrer la vie, l’amour et l’espoir. Des participants de tous âges se rassemblent pour une soirée placée sous le signe de l’inspiration et du partage. Alors que d’innombrables lanternes dérivent doucement sur l’eau, leur douce lueur scintillante dans la nuit, vous assisterez à un spectacle à couper le souffle qui remplit les cœurs de joie et crée des souvenirs inoubliables. .

4 Route du Manoir Le Mesnil-sous-Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie

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English : Fête des lanternes Base de Loisirs de Jumièges Le Mesnil

L’événement Fête des lanternes Base de Loisirs de Jumièges Le Mesnil Le Mesnil-sous-Jumièges a été mis à jour le 2026-06-30 par Seine-Maritime Attractivité