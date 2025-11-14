Fête des lanternes Devant le couvent Notre dame des lumières Nantes

Fête des lanternes Devant le couvent Notre dame des lumières Nantes vendredi 14 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 19:00 – 20:30

Gratuit : oui GRATUIT Tout public

L’Association des Parents d’Élèves de l’école Louise Michel et le Centre Socioculturel Beaulieu vous invitent à participer à la Fête des lanternes ?.Un moment convivial, ouvert à toutes et tous, pour partager un temps festif en famille et dans le quartier Beaulieu . Au programme : fabrication, défilé de lanternes, animations, buvette et bonne humeur garanties avec le groupe Gangstar Fanfare !

Devant le couvent Notre dame des lumières Nantes 44200