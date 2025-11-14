Fête des lanternes Devant le couvent Notre dame des lumières Nantes

Fête des lanternes Vendredi 14 novembre, 19h00 Devant le couvent Notre dame des lumières Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T19:00:00 – 2025-11-14T20:30:00

Fin : 2025-11-14T19:00:00 – 2025-11-14T20:30:00

L’Association des Parents d’Élèves de l’école Louise Michel et le Centre Socioculturel Beaulieu vous invitent à participer à la Fête des lanternes ✨.

Un moment convivial, ouvert à toutes et tous, pour partager un temps festif en famille et dans le quartier Beaulieu .

Au programme : fabrication, défilé de lanternes, animations, buvette et bonne humeur garanties avec le groupe Gangstar Fanfare !

Devant le couvent Notre dame des lumières 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « beaulieu@accoord.fr »}]

Une fête autour de la lumière et spectacle