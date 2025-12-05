Fête des Lanternes Ecole Les Radicelles Mauzens-et-Miremont

Fête des Lanternes

Les Radicelles vous donnent rendez-vous pour un moment magique et convivial autour de la Fête des Lanternes, à l’école Les Radicelles et jusqu’à la mairie de Mauzens-et-Miremont.

Au programme

16h45 Spectacle des enfants à l’école

17h30 Déambulation aux lanternes dans le village, un moment féerique qui illumine petits et grands

18h00 À la mairie soupe & pain offerts, gâteaux, vin chaud et buvette pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse

Nouveauté cette année le Concours de Soupe !

Venez mettre vos talents culinaires à l’épreuve et tentez de remporter de magnifiques lots

1er prix un repas offert par le Golf de La Marterie

2e prix une tisane de Noël offerte par Florivore Périgord

Entre magie des lanternes, rires d’enfants et moments gourmands, tout est réuni pour vivre une soirée pleine de douceur et de convivialité. .

Ecole Les Radicelles 41 chemin des écoliers Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 38 31 26 asso@lesradicelles.org

English :

4:45pm: school children’s show. 5.30pm: lantern parade through the village. 6pm: soup and bread offered. Soup competition. Free

German : Fête des Lanternes

16.45 Uhr: Aufführung der Kinder der Schule. 17.30 Uhr: Laternenumzug durch das Dorf. 18.00 Uhr: Suppe und Brot werden angeboten. Wettbewerb um die beste Suppe. Kostenlos

Italiano :

16.45: Spettacolo dei bambini delle scuole. ore 17.30: sfilata di lanterne attraverso il villaggio. ore 18.00: offerta di zuppa e pane. Gara di zuppa. Ingresso libero

Espanol : Fête des Lanternes

16.45 h: Espectáculo escolar. 17.30 h: desfile de farolillos por el pueblo. 18.00 h: oferta de sopa y pan. Concurso de sopas. Entrada gratuita

