Fête des lanternes

Phalsbourg Moselle

Samedi 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

L’hiver approche. Les feuilles tombent, le vent souffle. Il est bientôt l’heure de la passation entre le roi Chêne et le roi Houx. Mais les animaux sont inquiets. Le renard, l’écureuil, le hibou et le sanglier viennent alerter les deux rois. La forêt va mal, que faire pour l’aider ?

A la lueur des lanternes, suivez la déambulation et passez de scène en scène pour découvrir cette histoire. Musique et danse viendront enchanter grands et petits sur le parcours.

Entrée au spectacle 5 € par personne. Une crêpe incluse et une lanterne offerte, dans la limite des stocks disponibles. Entrée gratuite pour les enfants de moins de trois ans (lanterne offerte également).

Les portes du château ouvrent à 17h pour vous permettre de déguster votre crêpe et de peut-être vous réchauffer avec une boisson. Puis les déambulations débuteront à 18h, 18h20 et 18h40.

Vous pourrez ensuite vous réchauffer au château avec vin chaud, jus de pommes chaud (ou froid), boire une bière pression et grignoter sur le pouce (frites, crêpes, gâteaux).Tout public

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est

English :

Winter is approaching. The leaves are falling, the wind is blowing. It’s almost time for the handover between King Oak and King Holly, but the animals are worried. The fox, squirrel, owl and wild boar come to alert the two kings. What can the forest do to help?

By the light of lanterns, follow the wanderers as they move from stage to stage to discover the story. Music and dance enchant young and old along the way.

Admission to the show: 5? per person. One pancake included and one lantern free, while stocks last. Free admission for children under three (also free lantern).

The château doors open at 5 p.m., so you can enjoy your crêpe and perhaps warm up with a drink. Walkabouts begin at 6pm, 6:20pm and 6:40pm.

You can then warm up in the château with mulled wine, hot (or cold) apple juice, a draught beer and nibbles on the go (French fries, crêpes, cakes).

German :

Der Winter steht vor der Tür. Die Blätter fallen und der Wind weht. Bald ist es Zeit für die Übergabe zwischen dem Eichen- und dem Stechpalmenkönig, doch die Tiere machen sich Sorgen. Der Fuchs, das Eichhörnchen, die Eule und das Wildschwein kommen, um die beiden Könige zu warnen. Dem Wald geht es schlecht, was können wir tun, um ihm zu helfen?

Folgen Sie der Wanderung im Schein der Laternen und gehen Sie von Szene zu Szene, um diese Geschichte zu entdecken. Musik und Tanz werden Groß und Klein auf dem Weg verzaubern.

Eintritt zur Vorstellung: 5 ? pro Person. Ein Crêpe ist inbegriffen und eine Laterne gratis, solange der Vorrat reicht. Freier Eintritt für Kinder unter drei Jahren (Laterne ebenfalls gratis).

Die Türen des Schlosses öffnen sich um 17 Uhr, damit Sie Ihren Crêpe genießen und sich vielleicht mit einem Getränk aufwärmen können. Dann beginnen die Umzüge um 18 Uhr, 18.20 Uhr und 18.40 Uhr.

Danach können Sie sich im Schloss mit Glühwein, heißem (oder kaltem) Apfelsaft aufwärmen, ein frisch gezapftes Bier trinken und einen schnellen Snack (Pommes, Crêpes, Kuchen) zu sich nehmen.

Italiano :

L’inverno si avvicina. Le foglie cadono e il vento soffia. Presto sarà il momento del passaggio di consegne tra Re Quercia e Re Agrifoglio, ma gli animali sono preoccupati. La volpe, lo scoiattolo, il gufo e il cinghiale sono venuti ad avvisare i due re. Cosa può fare la foresta per aiutarli?

Alla luce delle lanterne, seguite i girovaghi mentre si spostano di scena in scena per scoprire la storia. Musica e danza incanteranno grandi e piccini lungo il percorso.

Ingresso allo spettacolo: 5? a persona. Una frittella inclusa e una lanterna in omaggio, fino a esaurimento scorte. Ingresso gratuito per i bambini sotto i tre anni (anche la lanterna è in omaggio).

Le porte del castello si aprono alle 17.00, così potrete gustare la vostra crêpe e magari riscaldarvi con un drink. Le passeggiate iniziano poi alle 18.00, 18.20 e 18.40.

A questo punto potrete riscaldarvi nel castello con vin brulé, succo di mela caldo (o freddo), birra alla spina e uno spuntino (patatine, crêpe, torte).

Espanol :

Se acerca el invierno. Caen las hojas y sopla el viento. Es casi la hora del traspaso de poderes entre el rey Roble y el rey Acebo, pero los animales están preocupados. El zorro, la ardilla, el búho y el jabalí han venido a avisar a los dos reyes. ¿Qué puede hacer el bosque para ayudar?

A la luz de las linternas, sigue a los vagabundos mientras pasan de un escenario a otro para descubrir la historia. La música y la danza encantarán a grandes y pequeños.

Entrada al espectáculo: 5? por persona. Una tortita incluida y un farolillo gratis, hasta agotar existencias. Entrada gratuita para niños menores de tres años (también linterna gratis).

Las puertas del castillo se abren a las 17.00 horas para que pueda disfrutar de su crepe y quizás calentarse con una bebida. A continuación, los paseos comenzarán a las 18:00, 18:20 y 18:40 horas.

A continuación, podrá calentarse en el castillo con vino caliente, zumo de manzana caliente (o frío), una cerveza de barril y un tentempié (patatas fritas, crepes, pasteles).

