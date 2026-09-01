Fête des Lavandières Lavoir Mariège Labatut-Rivière

Informations pratiques

Labatut-Rivière

Fête des Lavandières

Lavoir Mariège LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Assistez au lavage et au rinçage du linge au lavoir « Mariège », au centre du village, de 10h30 à 12h. En tenue de lavandière et au son de l’orgue de Barbarie d’Amandine, découvrez les gestes d’autrefois.

Le linge sera ensuite étendu sur la haie du foyer rural, derrière la mairie, comme autrefois. Des chants traditionnels seront proposés par le groupe « MEJAVATH ».

Restauration sur place : charcuterie, pizzas d’Élise et desserts. Un marché gourmand réunira également plusieurs producteurs et artisans : fromage de brebis, ail, savons artisanaux, miel…

De 10h30 à 17h, profitez également d’un circuit des lavoirs en calèche, accessible à tous.

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Lavoir Mariège LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 13 46 34 aoubernes@wanadoo.fr

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English :

Watch as laundry is washed and rinsed at the “Mariège” washhouse, in the center of the village, from 10:30 a.m. to 12:00 p.m. Dressed as a washerwoman and accompanied by the sound of Amandine’s barrel organ, discover the traditions of days gone by.

The laundry will then be hung on the hedge at the community center, behind City Hall, just as it was in the old days. Traditional songs will be performed by the group %AB MEJAVATH %BB.

Food available on site: cold cuts, “Élise” pizzas, and desserts. A gourmet market will also bring together several producers and artisans: sheep’s milk cheese, garlic, handmade soaps, honey…

From 10:30 a.m. to 5:00 p.m., you can also enjoy a horse-drawn carriage tour of the washhouses, open to everyone.

L’événement Fête des Lavandières Labatut-Rivière a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65