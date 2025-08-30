Fête des Légumes au Jardin du Curé La Jardin du Curé Grazac
Au programme Visite guidée du jardin à 18h30 puis Salades de légumes assaisonnées de tranches musicales à 19h30. Sur inscription.
La Jardin du Curé 6 rue de Verchères Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lejardinducure@free.fr
English :
Program: Guided tour of the garden at 6:30pm, then vegetable salads seasoned with musical accompaniments at 7:30pm. Registration required.
German :
Programm: Führung durch den Garten um 18:30 Uhr und anschließend Gemüsesalate, die mit musikalischen Schnitten angemacht werden, um 19:30 Uhr. Nach Anmeldung.
Italiano :
In programma: visita guidata all’orto alle 18.30, seguita da insalate di verdure condite con accompagnamento musicale alle 19.30. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
En el programa: Visita guiada al huerto a las 18.30 h, seguida de ensaladas de verduras aliñadas con acompañamiento musical a las 19.30 h. Inscripción obligatoria.
