Fête des légumes Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Fête des légumes

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les Jardins d’Ecurey vous accueillent au sein de l’Abbaye d’Ecurey afin de vous proposer leur légumes. D’autres producteurs locaux seront présents sur le site pour compléter cette offre, ainsi que de nombreuses animations !

Marché de producteurs du terroir.

Animations coloriage, fabrication de tête à pousser, vélo-smoothies, tombola, juste poids, initiation au tir à l’arc, coulées d’aluminium par Les Férus, présence des Joyeux Emmancheurs, des tailleurs de pierre, exposition temporaire, chasse au trésor, visites commentées de la parcelle maraîchère et de l’orthiethèque.

Buvette & restauration sur place.

Profitez-en pour découvrir ce site magnifique.

Accès libre et gratuit, accès et stationnement PMR devant l’entrée du site.

Organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.Tout public

0 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 6 33 70 21 12 contact@lesjardinsdecurey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Jardins d’Ecurey welcome you to the Abbaye d’Ecurey to offer you their vegetables. Other local producers will be on site to complete the offer, as well as a host of events!

Local producers’ market.

Activities: coloring, push head making, bike-smoothies, tombola, fair weight, archery initiation, aluminum casting by Les Férus, presence of the Joyeux Emmancheurs, stone masons, temporary exhibition, treasure hunt, guided tours of the market garden plot and the orthiethèque.

Refreshments & food on site.

Take the opportunity to discover this magnificent site.

Free admission, PRM access and parking in front of the site entrance.

Organized as part of the European Heritage Days.

L’événement Fête des légumes Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-03-24 par OT SUD MEUSE