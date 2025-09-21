Fête des livres – 50 ans du prix Saint-Simon Domaine de La Ferté Vidame La Ferté-Vidame

Plusieurs animations tout au long de la journée, à partir de 11h un atelier musical jusqu-à 12h. Village des acteurs du livre, une ludothèque où vous trouverez des jeux géants et de l’aventure game. Une exposition sur les fonds d’art contemporain avec photos et una telier d’écriture. Un spectacle « Prends en de la graine » avec la Cie Les Misczllanées (tout public – 1h). Un atelier graines de philo et médiation animale (30 mn). Visite guidée du parc au Pavillon Saint-Dominique (45 mn). A 14h-16h30 café littéraire en continu, un atelier créatif « Jaspage » et une lecture en plein air dès 14h. A 15h30 lecture théâtrale « Combat » par le Théâtre en pièces (1h). 16h30 Remise du Prix Saint-Simon Daniel Cohn-Bendit pour Souvenirs d’un apatride. En continu rencontres & dédicaces. Restauration et buvette sur place

Domaine de La Ferté Vidame 2, Place du Vieux Marché La Ferté-Vidame 28340 La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237376859 http://www.perche-tourisme.fr/ Parking à proximité

Les amis de la ferté vidame