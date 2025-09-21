Fête des Livres Château de la Ferté-Vidame La Ferté-Vidame

Fête des Livres Château de la Ferté-Vidame La Ferté-Vidame dimanche 21 septembre 2025.

Fête des Livres Dimanche 21 septembre, 11h00 Château de la Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

LA FERTÉ-VIDAME

Domaine de La Ferté-Vidame

11H • 18H

Venez feter les 50 ans du Prix Saint-Simon,les 20 ans de la Fete des Livres et les 350 ans de la naissance du duc de Saint-Simon !

Au programme : librairie itinérante L’Esperluete, 40 auteurs en dedicace, café littéraire, village des acteurs du livre, lectures en plein air, ateliers pour petits et grands, spectacles en famille, visite guidée, médiation animale, etc.

Remise du Prix Saint-Simon 2025 en clôture.

Un évènement festif et littéraire, coorganisé avec les Amis de La Ferté-Vidame, la Mairie et le Département d’Eure-et-Loir dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Entrée gratuite

Les.Amis.de.La.Ferte.Vidame.28

Château de la Ferté-Vidame 7 Rue de la Plaine, 28340 La Ferté-Vidame, France La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Un château fort existait déjà avant l’an Mil. Au XVe siècle, le château présentait une large enceinte entouré d’eau et cantonnée de tours rondes ou carrées. Au XVIIe siècle, la demeure est modernisée tout en conservant une allure médiévale marquée par les neuf tours, les douves et le plan irrégulier. L’édifice fut le séjour de Louis, deuxième duc de Saint-Simon, dont les Mémoires témoignent de la cour de Louis XIV. Il fait bâtir de nouveaux communs, appelés Petit Château. Au XVIIIe siècle, l’édifice est agrandi et embelli. Le château, presque entièrement rasé jusqu’aux fondations, fut reconstruit en style classique et monumental par l’architecte Antoine Le Carpentier. A l’intérieur, les appartements sont enrichis de peintures et de stucs. Le parc fut redessiné à la française avec avenues, bassins parterres, canaux et balustrades. En 1784, à la demande du roi, le duc dut cédé son château au duc de Penthièvre, petit-fils de Louis XIV. A partir de 1795, le château est pillé. En 1798, la démolition du Grand Château est annoncée : destruction des intérieurs, suppression des toitures, arrachement des menuiseries et ferronneries. En 1815, Louis-Philippe, duc d’Orléans, puis roi, reprit possession du domaine et envisagea la restauration du Grand Château qui ne fut pas exécutée. Propriété de l’Etat en 1946, ce domaine a été acquis par le conseil général d’Eure-et-Loir en 1987 en vue de le sauvegarder.

LA FERTÉ-VIDAME

©CD28