Fête des loisirs mécaniques Sainte-Gemmes d’Andigné Rue de l’echelette Zc de l ebeaupiniere Segré-en-Anjou Bleu

Fête des loisirs mécaniques Sainte-Gemmes d’Andigné

Rue de l’echelette Zc de l ebeaupiniere JD Stock de l’ébeaupinière Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04 2025-10-05

Edition anniversaire des loisirs mécaniques organisée à Sainte-Gemmes d’Andigné, zone de l’Ebeaupinière, les 4 et 5 octobre 2025.

Edition anniversaire La 20e fête des loisirs mécaniques aura lieu à Sainte-Gemmes d’Andigné, zone de l’Ebeaupinière, les 4 et 5 octobre 2025.

Programme dévoilé très bientôt…

Restauration et buvette sur place. .

Rue de l’echelette Zc de l ebeaupiniere JD Stock de l’ébeaupinière Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 58 10 61

English :

Anniversary edition of mechanical leisure organized in Sainte-Gemmes d’Andigné, zone de l’Ebeaupinière, on October 4 and 5, 2025.

German :

Jubiläumsausgabe der mechanischen Freizeitgestaltung, die am 4. und 5. Oktober 2025 in Sainte-Gemmes d’Andigné, Zone de l’Ebeaupinière, veranstaltet wird.

Italiano :

Edizione dell’anniversario del divertimento meccanico organizzato a Sainte-Gemmes d’Andigné, zona dell’Ebeaupinière, il 4 e 5 ottobre 2025.

Espanol :

Edición de aniversario del ocio mecánico organizada en Sainte-Gemmes d’Andigné, zona de l’Ebeaupinière, los días 4 y 5 de octubre de 2025.

