Fête des lucioles 35, route de la comelloise La Comelle

35, route de la comelloise La Comelle Saône-et-Loire
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31 21:00:00
2026-01-31
La Fête des Lucioles revient pour sa 2e édition . Vous avez été plus d’une centaine l’année dernière à participer à cette fête féérique, on vous espère au RDV cette année !
Au programme, des ateliers féériques en famille à partager, sous le préau ou sur la parcelle de forêt spécialement illuminée
Dans la forêt, à la lueur des lampions
– Contes murmurés
– Arbre à vœux
– Peintures phosphorescentes
– Jeux d’ombres et de lumière
Sous le préau et dans la cour, la magie continue
– Fabrication de lampions
– Création d’instruments de musique
– Danses pour les enfants autour de contes africains
– Spectacle des enfants de l’école
– Rivière magique
– Jeu de piste lumineux sur le parcours du cortège
– Maquillage
– Décoration de lucioles en bois
– Brasero pour se réchauffer (grillades et chamallows)
– Boissons chaudes chocolat, vin chaud, thé et tisanes
Fonctionnement
Carnets à 5 € et 10 € 1 € par activité, validée par un tampon. .
+33 6 08 40 99 91 lappeldesbois.ecole@gmail.com
