Fête des lucioles 35, route de la comelloise La Comelle

Fête des lucioles

35, route de la comelloise 35 Route La Comelloise La Comelle Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31 21:00:00

Date(s) :

2026-01-31

La Fête des Lucioles revient pour sa 2e édition . Vous avez été plus d’une centaine l’année dernière à participer à cette fête féérique, on vous espère au RDV cette année !

Au programme, des ateliers féériques en famille à partager, sous le préau ou sur la parcelle de forêt spécialement illuminée

Dans la forêt, à la lueur des lampions

– Contes murmurés

– Arbre à vœux

– Peintures phosphorescentes

– Jeux d’ombres et de lumière

Sous le préau et dans la cour, la magie continue

– Fabrication de lampions

– Création d’instruments de musique

– Danses pour les enfants autour de contes africains

– Spectacle des enfants de l’école

– Rivière magique

– Jeu de piste lumineux sur le parcours du cortège

– Maquillage

– Décoration de lucioles en bois

– Brasero pour se réchauffer (grillades et chamallows)

– Boissons chaudes chocolat, vin chaud, thé et tisanes

Fonctionnement

Carnets à 5 € et 10 € 1 € par activité, validée par un tampon. .

35, route de la comelloise 35 Route La Comelloise La Comelle 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 99 91 lappeldesbois.ecole@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des lucioles

L’événement Fête des lucioles La Comelle a été mis à jour le 2026-01-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II