Fête des Lumières à Berrien.

Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

la médiathèque de Berrien organise sa traditionnelle Fête des Lumières .

Défilé de lampions( ateliers sur 2 mercredis)

Spectacle Penzette découvre Noël pour les petits et les plus grands .

La chorale de Berrien vient mettre l’ambiance !

Et pour finir ce moment convivial, une bonne soupe tous ensemble! .

Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 21 71 07 55

L’événement Fête des Lumières à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2025-11-19 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ