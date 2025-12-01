Fête des Lumières à Berrien. Berrien
Fête des Lumières à Berrien. Berrien vendredi 19 décembre 2025.
Fête des Lumières à Berrien.
Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
la médiathèque de Berrien organise sa traditionnelle Fête des Lumières .
Défilé de lampions( ateliers sur 2 mercredis)
Spectacle Penzette découvre Noël pour les petits et les plus grands .
La chorale de Berrien vient mettre l’ambiance !
Et pour finir ce moment convivial, une bonne soupe tous ensemble! .
Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 21 71 07 55
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête des Lumières à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2025-11-19 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ