Fête des Lumières à l’Eglise Saint-Martin Place Saint-Méen Le Cellier

Fête des Lumières à l’Eglise Saint-Martin

Place Saint-Méen Eglise Saint-Martin Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Chaque année, la Fête des Lumières est une occasion unique de redécouvrir l’église Saint-Martin du Cellier, dans une ambiance bien particulière des centaines de bougies illuminent l’église et au centre, une composition en forme de cœur invite chacun à déposer sa petite flamme.

C’est un témoignage de fraternité. Cet évènement est lié à la fête de la Vierge Marie, en son Immaculée Conception. Un espace de prière est donc spécialement aménagé devant la chapelle de la Sainte Vierge et dans la sacristie avec le Saint-Sacrement. La crèche de Noël, tout juste installée, est aussi éclairée par les bougies.

Chacun est invité à venir, qu’il soit croyant ou non, pour un moment de recueillement et tout simplement pour admirer l’église et son décor de fresques dans cet atmosphère lumineuse que complètent les chants de Noël.

Nouveautés cette année

– à 17h30 des enfants du Cellier regroupé en Petits Chanteurs de Saint Martin interpréteront des chants de Noël .

Place Saint-Méen Eglise Saint-Martin Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 44 25 92 acsmartinducellier@gmail.com

English :

Every year, the Festival of Lights is a unique opportunity to rediscover the church of Saint-Martin du Cellier, in a very special atmosphere: hundreds of candles light up the church, and in the center, a heart-shaped composition invites everyone to place their own little flame.

L’événement Fête des Lumières à l’Eglise Saint-Martin Le Cellier a été mis à jour le 2025-12-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis