Fête des Lumières à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 18h. Village de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

La Fête des Lumières est née de la volonté des commerçants du centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence d’offrir une soirée spéciale à tous à l’approche des fêtes de Noël.Familles

Les commerçants vous accueillent en nocturne en toute convivialité autour du verre de l’amitié et de quelques gourmandises .



Spécialités gastronomiques , art de la table ️, décoration , artisanat , mode , bijoux … le choix proposé par les commerçants du centre historique est large ! C’est un moment privilégié pour réaliser tout ou partie de vos cadeaux de Noël dans une ambiance légère et festive ✨.



La magie de Noël à Saint-Rémy-de-Provence

Chaque année, Saint-Rémy-de-Provence prend des airs de conte de fées grâce à Emile, passionné et propriétaire de deux superbes boutiques de décorations. Véritable créateur, il illumine la place du centre-ville avec des décors enchanteurs, méticuleusement conçus pour captiver l’imaginaire de tous. Les visiteurs viennent nombreux, attirés par la splendeur et l’authenticité de ces illuminations uniques qui marquent le début des festivités.

La Fête des Lumières à Saint-Rémy-de-Provence est un événement phare, célébré en décembre. Cette tradition, laissent émerveiller par le spectacle lumineux et l’esprit de Noël provençal.



Le samedi 6 décembre, à partir de 18h, le centre-ville s’illumine pour célébrer la magie de Noël. .

Village de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 08 31

English :

The Fête des Lumières was born out of the desire of shopkeepers in Saint-Rémy-de-Provence town centre to offer everyone a special evening in the run-up to Christmas.

German :

Das Lichterfest entstand aus dem Wunsch der Geschäftsleute im Stadtzentrum von Saint-Rémy-de-Provence, in der Vorweihnachtszeit einen besonderen Abend für alle zu bieten.

Italiano :

La Fête des Lumières è nata dal desiderio dei commercianti del centro di Saint-Rémy-de-Provence di offrire una serata speciale per tutti in vista del Natale.

Espanol :

La Fête des Lumières nació del deseo de los comerciantes del centro de Saint-Rémy-de-Provence de ofrecer una velada especial para todos en vísperas de Navidad.

