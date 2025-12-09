Fête des lumières Aixe-sur-Vienne

Fête des lumières

Plongez dans la douceur enchantée de la Fête des Lumières place de l’église, un rendez-vous magique pour petits et grands. Au programme une conteuse pour faire voyager votre imagination, et la chorale La Bell’ Avventura pour envelopper la soirée de mélodies chaleureuses. Le comité des fêtes offrira un chocolat chaud de Noël, tandis qu’un vin chaud sera proposé pour réchauffer l’ambiance. Les habitants participeront également en illuminant leurs fenêtres, créant un parcours lumineux plein de poésie. Et pour profiter confortablement des animations, les enfants sont invités à apporter leurs coussins. Une soirée conviviale et féerique à partager en famille ! .

